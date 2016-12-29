В Иркутской области сдано четыре дома по программе расселения аварийного жилья
В Иркутской области сдано несколько домов по программе расселения аварийного жилья.
В Иркутской области сдано несколько домов по программе расселения аварийного жилья.
В Иркутской области по программе расселения аварийного жилищного фонда в эксплуатацию введены по два дома в пос. Култук и в
Два жилых дома в
Для расселения аварийных жилых домов в Култуке из областного бюджета было выделено почти 68 млн рублей. В эксплуатацию в поселке введены два многоквартирных жилых дома общей площадью 2 654 кв. м. Сейчас идет процедура заключения договоров социального найма и мены с гражданами. Аварийный жилищный фонд на территории Култукского муниципального образования расселен в полном объеме.