В Иркутской области сдано четыре дома по программе расселения аварийного жилья

В Иркутской области по программе расселения аварийного жилищного фонда в эксплуатацию введены по два дома в пос. Култук и в Усть-Куте. Об этом 29 декабря 2016 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлану Свиркину. Напомним, аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, должен быть расселен до 1 сентября 2017 года.

Два жилых дома в Усть-Куте введены в эксплуатацию в IV квартале 2016 года. Сейчас администрация муниципалитета проводит процедуру заключения договоров социального найма и мены с гражданами.

Для расселения аварийных жилых домов в Култуке из областного бюджета было выделено почти 68 млн рублей. В эксплуатацию в поселке введены два многоквартирных жилых дома общей площадью 2 654 кв. м. Сейчас идет процедура заключения договоров социального найма и мены с гражданами. Аварийный жилищный фонд на территории Култукского муниципального образования расселен в полном объеме.