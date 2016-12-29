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12:45 (мск), источник: Prokazan.ru

Центробанк сообщил о завершении проверки в Татфондбанке

Центральный банк России сообщил, что завершил проверку в Татфондбанке. Об этом говорится в сообщении ведомства.

 — 27 декабря завершена внеплановая тематическая проверка кредитной организации ПАО «Татфондбанк». Результаты проверок будут учтены Банком России при осуществлении банковского надзора за кредитной организацией, в том числе при принятии Банком России решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — сказано в тексте сообщения.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что две недели назад ЦБ приглашал представителей банков на встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, правительство РТ просило санировать Татфондбанк. Рассматривались такие варианты, как санация Агентства страхования вкладов, которое получило бы 75% акций (25% остались бы за местным правительством), а также санациями силами инвестора или объединение Татфондбанка с «Ак Барсом», который подконтролен Татарстану.

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