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11:49 (мск), источник: Интерфакс

Севастополь пока не будет вводить курортный сбор

29 декабря. Interfax-Russia.ru — Севастополь на данный момент не готов ввести единоразовый сбор с туристов, сообщил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников журналистам в Севастополе в среду.

Источник: РИА "Новости"

«Мы попросили (федеральный центр — ИФ) позже подключить нас к этому проекту. Это не помешает реализации проекта в Республике Крым, поскольку сбор будет взиматься по месту проживания туриста», — сказал Д. Овсянников.

И.о. губернатора пояснил эту позицию небольшим числом официально работающих в Севастополе средств размещения отдыхающих и тем, что значительная часть туристического сектора находится «в тени». По мнению Д. Овсянникова, административные расходы на взимание сбора с одного отдыхающего могут составить порядка 50 рублей, что сопоставимо с суммой сбора.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий ранее заявил о целесообразности введения единоразового курортного сбора в регионе в размере 300 рублей. По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, курортный сбор не должен быть выше 50−100 рублей.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в августе заявил, что пилотный проект по введению курортного сбора будет реализован в четырех регионах: Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край).

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