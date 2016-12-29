Севастополь пока не будет вводить курортный сбор

«Мы попросили (федеральный центр — ИФ) позже подключить нас к этому проекту. Это не помешает реализации проекта в Республике Крым, поскольку сбор будет взиматься по месту проживания туриста», — сказал Д. Овсянников.

И.о. губернатора пояснил эту позицию небольшим числом официально работающих в Севастополе средств размещения отдыхающих и тем, что значительная часть туристического сектора находится «в тени». По мнению Д. Овсянникова, административные расходы на взимание сбора с одного отдыхающего могут составить порядка 50 рублей, что сопоставимо с суммой сбора.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий ранее заявил о целесообразности введения единоразового курортного сбора в регионе в размере 300 рублей. По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, курортный сбор не должен быть выше 50−100 рублей.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в августе заявил, что пилотный проект по введению курортного сбора будет реализован в четырех регионах: Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставропольский край).