Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России запретят выписывать детей из квартир
Беременных просят не пользоваться косметикой
Большая часть семей погибших на Ту-154 не получит по 7,8 млн руб.
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Будущие звезды и молодожены: истории погибших в Сочи артистов
Летчик-испытатель о причинах крушения Ту-154
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Беременных просят не пользоваться косметикой
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
8«Большой мир льда и снега»
11:46 (мск), источник: Newslab.ru

В Минэнерго России приняли Схему теплоснабжения Красноярска

В принятом документе решен спорный вопрос с теплоснабжением потребителей в районе ДОКа — согласовано переключение от «ФармЭнерго» на мощности СГК; решен вопрос и с красноярцами, проживающими в микрорайоне Ястынское поле, — с «КраМЗЭнерго» переключение произошло также к СГК.

Источник: РИА "Новости"

В Министерстве энергетики России приняли Схему теплоснабжения Красноярска до 2033 года. Соответствующий приказ федерального министерства должен быть опубликован на днях, сообщила Newslab.ru заместитель директора красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям Анастасия Дьякова.

Напомним, принятие Схемы теплоснабжения краевого центра — требование федерального законодательства. В Красноярске документ неоднократно рассматривался, дискуссии велись с прошлого года. Несколько раз Схема была направлена на утверждение в Минэнерго, однако вскоре ее возвращали с требованием доработать. В итоге после окончательной доработки Схема теплоснабжения все же принята.

Как рассказала Анастасия Дьякова, вопрос по красноярскому документу рассматривался в Минэнерго накануне, 28 декабря. Она отметила, что в принятом документе решен спорный вопрос с теплоснабжением потребителей в районе ДОКа — согласовано переключение от «ФармЭнерго» на мощности СГК; решен вопрос и с красноярцами, проживающими в микрорайоне Ястынское поле, — с «КраМЗЭнерго» переключение произошло также к СГК.

Анастасия Дьякова подчеркнула, что уже в текущем отопительном периоде переход на более экономичный теплоисточник — ТЭЦ — привел к снижению цены тепловой энергии для потребителей этих микрорайонов.

Учтены в стратегически важном документе электрокотельные, которые решено оставить вместо строительства дополнительных угольных котлов на Красноярской ТЭЦ-2, принадлежащей СГК.

«Решение о сохранении электрокотельных для работы в пиковом режиме вместо установки новых котлов на ТЭЦ, позволило сократить затраты почти на 7 млрд рублей», — подчеркнула Дьякова.

Согласно требованиям федерального законодательства, Схема будет актуализирована уже в следующем году, те спорные вопросы, которые возникают, отметили в СГК, обещают решить. Анастасия Дьякова уточнила, что в том, что энергетики вступают в новый год с утвержденным документом, который фактически является их планом работы, — большая заслуга правительства Красноярского края и Министерства энергетики РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Строительство храма на Стрелке хотят начать в следующем году
Минтранс признал факт нештатной работы техники Ту-154
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против России
СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния
Суд арестовал главу управляющей компании порта Усть-Луга
Топилин рассказал о налоговых каникулах для самозанятых граждан
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Дутерте заявил, что однажды выбросил человека из вертолета
Спорт
Ковалев vs Уорд, Лебедев vs Гассиев и другие лучшие бои года Уходящий год был не совсем удачным для российских боксеров. Александр Поветкин — в допинговом скандале, впервые в карьере проиграли Чудинов, Ковалев и Трояновский
Авто
2016 год: главные изменения для водителей Этот год внес много нового в жизнь водителей. Вспоминаем самое главное
Hi-Tech
2017 год наступит позднее 2016 год задержится с нами немного дольше обыкновенного. Для того, чтобы время, по которому живет человек (UTC), соответствовало длине светового дня (UT1), их необходимо синхронизировать
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Герцогиня Кэтрин с семейством съезжает из королевского поместья Супруга принца Уильяма с детьми перебирается в Лондон.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь