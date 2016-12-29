В Минэнерго России приняли Схему теплоснабжения Красноярска

В Министерстве энергетики России приняли Схему теплоснабжения Красноярска до 2033 года. Соответствующий приказ федерального министерства должен быть опубликован на днях, сообщила Newslab.ru заместитель директора красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям Анастасия Дьякова.

Напомним, принятие Схемы теплоснабжения краевого центра — требование федерального законодательства. В Красноярске документ неоднократно рассматривался, дискуссии велись с прошлого года. Несколько раз Схема была направлена на утверждение в Минэнерго, однако вскоре ее возвращали с требованием доработать. В итоге после окончательной доработки Схема теплоснабжения все же принята.

Как рассказала Анастасия Дьякова, вопрос по красноярскому документу рассматривался в Минэнерго накануне, 28 декабря. Она отметила, что в принятом документе решен спорный вопрос с теплоснабжением потребителей в районе ДОКа — согласовано переключение от «ФармЭнерго» на мощности СГК; решен вопрос и с красноярцами, проживающими в микрорайоне Ястынское поле, — с «КраМЗЭнерго» переключение произошло также к СГК.

Анастасия Дьякова подчеркнула, что уже в текущем отопительном периоде переход на более экономичный теплоисточник — ТЭЦ — привел к снижению цены тепловой энергии для потребителей этих микрорайонов.

Учтены в стратегически важном документе электрокотельные, которые решено оставить вместо строительства дополнительных угольных котлов на Красноярской ТЭЦ-2, принадлежащей СГК.

«Решение о сохранении электрокотельных для работы в пиковом режиме вместо установки новых котлов на ТЭЦ, позволило сократить затраты почти на 7 млрд рублей», — подчеркнула Дьякова.

Согласно требованиям федерального законодательства, Схема будет актуализирована уже в следующем году, те спорные вопросы, которые возникают, отметили в СГК, обещают решить. Анастасия Дьякова уточнила, что в том, что энергетики вступают в новый год с утвержденным документом, который фактически является их планом работы, — большая заслуга правительства Красноярского края и Министерства энергетики РФ.