Графа «Общедомовые нужды» исчезнет из квитанций за коммунальные услуги

В 2017 году южноуральцев ждет нововведение в сфере оплаты коммунальных услуг, которое не должно отразиться на величине цифр в квитанциях — по крайней мере, это обещают чиновники, «ресурсники», а также руководство Госжилинспекции; последние должны взять процесс под жесткий контроль, чтобы люди не получили двойных начислений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Суть новшества заключается в следующем: с 2017 года расходы на оплату холодной, горячей воды, а также электроэнергии, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирных домах, уберут из квитанций за коммунальные услуги и включат в состав платы за содержание жилого помещения.

«То есть если сказать простыми словами, ресурсно-снабжающие компании теперь будут отправлять суммы за потребленные услуги управляющим компаниям и ТСЖ, а те будут рассылать их в квитанциях жильцам, определяя суммы по муниципальному нормативу», — объясняет заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин. И подчеркивает, что к росту платежей это нововведение не приведет, поскольку расходы на ОДН и так были включены в платеж за коммунальные услуги. При этом расходы на ОДН, которые превышают нормативы, теперь будут оплачивать управляющие организации. И именно они будут бороться с безучетным потреблением ресурсов, потому что такое положение дел им просто невыгодно.

Что делать, если в квитанциях придут двойные расчеты? Чиновник исключает такой вариант развития событий, но если все-таки это произойдет, то обращаться в свою УК или ТСЖ, а «не бежать сломя голову в Госжилинспекцию». Если в «первой инстанции» вопрос проигнорируют, тогда можно добиваться проверки.

Начальник управления ЖКХ Челябинска Сергей Кочетков заявил, что «мэрия будет пристально следить за этими переменами и периодически беседовать с управляющими компаниями».

Между тем, в ПАО «Челябэнергосбыт» сразу предупреждают горожан: в январе по их линии квитанции будут «старыми», так как расходы начисляются у них на месяц позже. А в ПОВВ анонсировали открытие специального сервиса на официальном сайте, с помощью которого любой желающий сможет узнать, сколько конкретно воды потратил его дом в этом месяце.