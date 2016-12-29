Графа «Общедомовые нужды» исчезнет из квитанций за коммунальные услуги
Чиновники, «ресурсники», Госжилинспекция обещают: двойных начислений не будет. Это будет пристально контролироваться и жестко пресекаться.
Чиновники, «ресурсники», Госжилинспекция обещают: двойных начислений не будет. Это будет пристально контролироваться и жестко пресекаться.
В 2017 году южноуральцев ждет нововведение в сфере оплаты коммунальных услуг, которое не должно отразиться на величине цифр в квитанциях — по крайней мере, это обещают чиновники, «ресурсники», а также руководство Госжилинспекции; последние должны взять процесс под жесткий контроль, чтобы люди не получили двойных начислений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Суть новшества заключается в следующем: с 2017 года расходы на оплату холодной, горячей воды, а также электроэнергии, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирных домах, уберут из квитанций за коммунальные услуги и включат в состав платы за содержание жилого помещения.
«То есть если сказать простыми словами,
Что делать, если в квитанциях придут двойные расчеты? Чиновник исключает такой вариант развития событий, но если
Начальник управления ЖКХ Челябинска Сергей Кочетков заявил, что «мэрия будет пристально следить за этими переменами и периодически беседовать с управляющими компаниями».
Между тем, в ПАО «Челябэнергосбыт» сразу предупреждают горожан: в январе по их линии квитанции будут «старыми», так как расходы начисляются у них на месяц позже. А в ПОВВ анонсировали открытие специального сервиса на официальном сайте, с помощью которого любой желающий сможет узнать, сколько конкретно воды потратил его дом в этом месяце.