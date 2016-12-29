Зарплаты свыше 75 тысяч рублей обещают комсомольчанам через 15 лет
Такая цель в числе прочих указана в стратегии
Такая цель в числе прочих указана в стратегии
Разработчики стратегического плана долгосрочного развития
Стратегия долгосрочного развития была принята вчера, 28 декабря, на заседании городской думы. Впрочем, некоторые депутаты выступили с критикой документа, отметив, что стратегия не отвечает на многие вопросы развития Комсомольска. Разработчики документа — казанские ученые — сообщили, что не исключены дальнейшие корректировки стратегии по мере ее исполнения.
Цель стратегии — превратить
Накапливать человеческий капитал в городе Юности собираются путем повышения рождаемости (с 13,3 до 14 человек в год на тысячу населения), снижения смертности (с 14,3 до 13 человек на тысячу жителей) и создания условий для миграции и закрепления молодежи в городе. Численность населения Комсомольска к 2032 году должна составить 259 тысяч человек. Сейчас в городе 251 тысяча жителей.
Параллельно планируется улучшить качество медицинского обслуживания и образования (в том числе путем строительства новых инфраструктурных объектов) и создать условия для реализации молодых специалистов в карьерном плане. Например, разработчики предсказывают рост уровня средней зарплаты в городе до 75,5 тысячи рублей при пессимистическом сценарии и до 112,5 тысячи при сценарии ускоренного роста.
«Раньше мы позиционировали
В числе объектов, строительство которых должно начаться уже в следующем году — детский технопарк «Кванториум», инновационный центр, детский больничный комплекс и региональный центр развития спорта. Также предусмотрена реконструкция набережной.