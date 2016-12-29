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11:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Зарплаты свыше 75 тысяч рублей обещают комсомольчанам через 15 лет

Такая цель в числе прочих указана в стратегии социально-экономического развития города президентского внимания.

Источник: Reuters

Разработчики стратегического плана долгосрочного развития Комсомольска-на-Амуре посчитали, что к 2032 году в городе должна будет вырасти рождаемость и снизиться смертность. При этом средняя зарплата, как предполагается, вырастет минимум до 75,5 тысячи рублей. Помимо этого, на протяжении 15 лет в городе президентского внимания планируется строить не менее 10 километров новых дорог и еще столько же реконструировать. Всего в плане предусмотрено свыше 250 мероприятий, расходы на которые превысят 145 млрд рублей, сообщает портал «Губерния».

Стратегия долгосрочного развития была принята вчера, 28 декабря, на заседании городской думы. Впрочем, некоторые депутаты выступили с критикой документа, отметив, что стратегия не отвечает на многие вопросы развития Комсомольска. Разработчики документа — казанские ученые — сообщили, что не исключены дальнейшие корректировки стратегии по мере ее исполнения.

Цель стратегии — превратить Комсомольск-на-Амуре в «город комфортной жизни». Для этого предусмотрены мероприятия по трем направлениям: накопление человеческого капитала (55 мероприятий за 23,3 млрд рублей), пространственное развитие (72 мероприятия за 89,6 млрд) и экономическое развитие (126 мероприятий за 32,2 млрд рублей).

Накапливать человеческий капитал в городе Юности собираются путем повышения рождаемости (с 13,3 до 14 человек в год на тысячу населения), снижения смертности (с 14,3 до 13 человек на тысячу жителей) и создания условий для миграции и закрепления молодежи в городе. Численность населения Комсомольска к 2032 году должна составить 259 тысяч человек. Сейчас в городе 251 тысяча жителей.

Параллельно планируется улучшить качество медицинского обслуживания и образования (в том числе путем строительства новых инфраструктурных объектов) и создать условия для реализации молодых специалистов в карьерном плане. Например, разработчики предсказывают рост уровня средней зарплаты в городе до 75,5 тысячи рублей при пессимистическом сценарии и до 112,5 тысячи при сценарии ускоренного роста.

«Раньше мы позиционировали Комсомольск-на-Амуре как “город-завод”, теперь же хотим создать модель “город креативный”, научно-образовательный и промышленный хаб. Сформировать комфортную городскую среду и повысить качество жизни населения», — рассказал пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

В числе объектов, строительство которых должно начаться уже в следующем году — детский технопарк «Кванториум», инновационный центр, детский больничный комплекс и региональный центр развития спорта. Также предусмотрена реконструкция набережной.

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