Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Наряд жены принца Уильяма вызвал резонанс в Великобритании
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
"Скорбим и помним": певица потеряла друга в катастрофе ТУ-154
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
8«Большой мир льда и снега»
12:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В Новороссийске выявлено 12 тонн зараженного перца

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея запретило ввоз в Россию крупной партии импортного свежего перца, зараженного калифорнийским цветочным трипсом.

При досмотре груза общим весом 12 т, поступившего из Израиля в порт Новороссийск, специалисты управления выявили карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Наличие карантинного вредителя в перце подтверждено заключением экспертизы ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Барак Обама и Дональд Трамп пытаются сгладить передачу власти
Минтранс признал факт нештатной работы техники Ту-154
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против России
СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния
Суд арестовал главу управляющей компании порта Усть-Луга
Топилин рассказал о налоговых каникулах для самозанятых граждан
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Дутерте заявил, что однажды выбросил человека из вертолета
Спорт
Ковалев vs Уорд, Лебедев vs Гассиев и другие лучшие бои года Уходящий год был не совсем удачным для российских боксеров. Александр Поветкин — в допинговом скандале, впервые в карьере проиграли Чудинов, Ковалев и Трояновский
Авто
2016 год: главные изменения для водителей Этот год внес много нового в жизнь водителей. Вспоминаем самое главное
Hi-Tech
2017 год наступит позднее 2016 год задержится с нами немного дольше обыкновенного. Для того, чтобы время, по которому живет человек (UTC), соответствовало длине светового дня (UT1), их необходимо синхронизировать
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Эксперты: цены на жилье вырастут на 4-5% в 2017 году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Герцогиня Кэтрин с семейством съезжает из королевского поместья Супруга принца Уильяма с детьми перебирается в Лондон.
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь