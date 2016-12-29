В Новороссийске выявлено 12 тонн зараженного перца
Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея запретило ввоз в Россию крупной партии импортного свежего перца, зараженного калифорнийским цветочным трипсом.
Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея запретило ввоз в Россию крупной партии импортного свежего перца, зараженного калифорнийским цветочным трипсом.
При досмотре груза общим весом 12 т, поступившего из Израиля в порт Новороссийск, специалисты управления выявили карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс.
Наличие карантинного вредителя в перце подтверждено заключением экспертизы ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».