В Украине начинается внедрение европейских правил транзита товаров

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства по представлению Министра финансов Александра Данилюка, как сообщает официальный сайт Минфина Украины.

Принятый проект Закона предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс относительно приведения транзитных процедур в соответствие с европейскими стандартами, а именно — Конвенции о единообразном режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

В частности, планируется использование в Украине отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами Конвенций.