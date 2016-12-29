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12:15 (мск), источник: УНИАН

В Украине начинается внедрение европейских правил транзита товаров

В рамках системной реформы таможни сделан первый шаг для внедрения в Украине европейских правил транзита товаров.

Источник: УНИАН

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства по представлению Министра финансов Александра Данилюка, как сообщает официальный сайт Минфина Украины.

Принятый проект Закона предусматривает внесение изменений в Таможенный кодекс относительно приведения транзитных процедур в соответствие с европейскими стандартами, а именно — Конвенции о единообразном режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

В частности, планируется использование в Украине отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами Конвенций.

Также предусматривается осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, основанных на европейских технологиях и которые функционируют на международном уровне.

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Принятие законопроекта даст Украине возможность использования общей транзитной процедуры Европейского экономического сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли.

Введение европейских правил транзита товаров является также одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Принятие законопроекта позволит Украине начать процесс внедрения в Украине европейских правил транзита товаров, который должен завершиться официальным приглашением о присоединении к указанным Конвенциям.

Согласно сообщению Минфина, участие Украины в едином режиме транзита будет иметь ряд преимуществ:

— Гарантии, выданные украинскими банками, будут действительны на территории всех Договаривающихся сторон Конвенций.

— Отсутствие необходимости декларирования экспортных товаров на границе ЕС (это будет осуществляться в Украине, при экспортной отправке).

— Решается вопрос обмена информацией о товарах, перемещаемых через общую границу Украины и стран-членов ЕС.

— Применения европейских транзитных правил даст возможность предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единую гарантию для перемещения товаров от своего склада до склада контрагента. Как следствие, произойдет существенное ускорение и удешевление товаров, от которого выигрывают все участники цепи поставки — экспортеры, перевозчики, импортеры.

— Украинская таможня, в свою очередь, также уменьшит количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитными перемещениями, и будет получать от таможен других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы.

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