Поставки газа в Крым по газопроводу из Кубани начнутся в ближайшие дни

Во вторник президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

«Газопровод сейчас в пусконаладке, он стоит под давлением газа. Есть определенное предписание для компании-строителя со стороны Ростехнадзора, сейчас данные замечания устранят. Счет идет на дни», — сказала Бородулина на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня», отвечая на вопрос, когда начнется поставка газа на полуостров.

Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок «голубого топлива» к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Подрядчик — компания «Стройгазмонтаж». Диаметр газопровода 700 мм с разветвлением на два участка диаметром 500 мм. Длина подводной части составляет 16 километров.