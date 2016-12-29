«Даже после окончания проведения снегоуборочных работ выявлены многочисленные нарушения»: ГИБДД раскритиковала уборку снега в Екатеринбурге

По словам полицейских, снег остается даже там, где проходит уборочная техника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской ГИБДД.

Так, на территории Октябрьского района сотрудники ГИБДД выявили ряд недостатков зимнего содержания участков дорог и улиц, по которым осуществляется движение маршрутных транспортных средств. Отмечается, что даже после окончания проведения снегоуборочных работ полицейские выявили многочисленные нарушения условий обеспечения безопасности дорожного движения.

Например, было установлено, что по окончанию проведения работ проезжая часть ул. Бычковой остается покрытой рыхлым снегом, вдоль бордюрного камня остался снежный накат толщиной 4−7 см. и шириной до 3 м.

«Указанный факт свидетельствует о некачественной уборке улиц от снега и об отсутствии контроля за организациями, которые осуществляют содержание улично-дорожной сети, со стороны заказчика — администрации района и администрации уральской столицы», — отмечают в ГИБДД.

По фактам выявленных нарушений сотрудниками ГИБДД только на территории Октябрьского района с ноября текущего года в отношении организаций составлено 30 административных материалов (ст. 12.34 КоАП РФ) и выдано 64 предписания на устранение недостатков.

Сообщается, что подобные рейды проводятся и в других городских районах. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяют участкам дорог, по которым ездит общественный транспорт, а также состоянию пешеходных переходов.

Только за три дня в городе сотрудниками полиции за нарушение содержания дорог и улиц составлено 18 административных материалов по ст.12.34 КоАП РФ, выдано 42 предписания на устранение выявленных недостатков, помимо этого, составлено 3 административных материала по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ по факту неисполнения в установленные сроки ранее выданных предписаний.