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12:11 (мск), источник: VN.RU

1 трлн рублей впервые превысил ВРП Новосибирской области

Уровень валового регионального продукта в 2016 году впервые превысил 1 трлн рублей в Новосибирской области, а на 2017 год впервые сформирован бездефицитный бюджет. Власти подчеркивают, что в текущем году в области исполнены все социальные обязательства.

Валовый региональный продукт Новосибирской области в 2016 году достиг 1 трлн 55 млрд рублей. Продолжение наращивания темпов экономики региона станет основополагающей мотивацией развития Новосибирской области в 2017 году. Такие задачи поставил губернатор Владимир Городецкий в ходе расширенного семинара коллегии финансовых органов НСО 29 декабря. Глава региона также подчеркнул, что в этом году власти исполнили все социальные обязательства.

— На 2017 год впервые сформирован бездефицитный бюджет, — отметил Владимир Городецкий. — Однако это для нас не самоцель, главный показатель — бюджетное развитие. В числе приоритетных задач остается максимально полное использование потенциала региона, поиск точек роста экономики, в том числе развитие программы реиндустриализации, усиление отдачи от мер господдержки, которые должны быть нацелены на конкретный результат. В решении этих задач одна из ведущих ролей — у областного министерства финансов.

Особое внимание в следующем году будет уделяться развитию значимых инфраструктурных проектов. Это строительство поликлиник и ФАПов, развитие новой региональной схемы обращения с отходами, реализация программы «Чистая вода» и другие направления.

Министр финансов и налоговой политики области Виталий Голубенко в своем докладе подчеркнул, что Новосибирская область входит в число субъектов РФ с высоким уровнем обеспеченности собственными доходами.

— Уровень обеспеченности собственными доходами в Новосибирской области в 2015 году достиг 85,6%, за 10 месяцев 2016 года — 87,7%. Это позволяет региону вести сбалансированную бюджетную политику, — отметил Виталий Голубенко.

В числе основных приоритетов на 2017 финансовый год губернатор обозначил снижение налоговой задолженности, сокращение «теневых» зарплат, внедрение практики проектного управления и усиление мотивации развития приростной экономики в муниципалитетах области.

Напомним, Новосибирская область поднялась на 11 пунктов в рейтинге инвестиционного климата регионов страны. Главное достижение регионального правительства в 2016 году — это защита на федеральном уровне долгосрочной программы экономического развития Новосибирской области. У документа есть все шансы стать флагманским для всей российской экономики. Например, за несколько месяцев регион оказался в десятке лучших по такому критерию, как развитие индустриальных парков.

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