В Перми закрыто движение транспорта на участке Суздальской

В Перми с 29 по 30 декабря в связи с проведением ремонтных работ будет закрыто движение транспорта в районе улицы Суздальская, 1, сообщает городская администрация.



По этой причине конечной остановкой автобусов № 14, № 16 и № 59 будет «улица Холмогорская».



Маршрут № 14 от улицы Запорожская до улицы Ижевская будет следовать по улице Холмогорская в обоих направлениях. Автобусы маршрутов № 16 и № 59 с улицы Холмогорской будут сразу выезжать на улицу Старцева без заезда на улицу Суздальскую.