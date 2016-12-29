Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
От новогоднего переедания можно умереть
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Эксперты заявили о новой версии гибели Ту-154, послушав пилотов
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Герцогиня Кэтрин с семейством съезжает из королевского поместья
Как отмечали Новый год в СССР
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Беременных просят не пользоваться косметикой
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
8«Большой мир льда и снега»
12:08 (мск), источник: Новости Перми

В Перми закрыто движение транспорта на участке Суздальской

В связи с ремонтными работами, которые проводятся на улице 29 декабря, изменится схема движения автобусов № 14, № 16 и № 59.

Источник: Новости Перми

В Перми с 29 по 30 декабря в связи с проведением ремонтных работ будет закрыто движение транспорта в районе улицы Суздальская, 1, сообщает городская администрация.

По этой причине конечной остановкой автобусов № 14, № 16 и № 59 будет «улица Холмогорская».

Маршрут № 14 от улицы Запорожская до улицы Ижевская будет следовать по улице Холмогорская в обоих направлениях. Автобусы маршрутов № 16 и № 59 с улицы Холмогорской будут сразу выезжать на улицу Старцева без заезда на улицу Суздальскую.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Перми закрыто движение транспорта на участке Суздальской
Минтранс признал факт нештатной работы техники Ту-154
Трамп ответил на призывы ввести новые санкции против России
СМИ рассказали о планах разделения Сирии на зоны влияния
Суд арестовал главу управляющей компании порта Усть-Луга
Топилин рассказал о налоговых каникулах для самозанятых граждан
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Дутерте заявил, что однажды выбросил человека из вертолета
Спорт
Ковалев vs Уорд, Лебедев vs Гассиев и другие лучшие бои года Уходящий год был не совсем удачным для российских боксеров. Александр Поветкин — в допинговом скандале, впервые в карьере проиграли Чудинов, Ковалев и Трояновский
Авто
2016 год: главные изменения для водителей Этот год внес много нового в жизнь водителей. Вспоминаем самое главное
Hi-Tech
2017 год наступит позднее 2016 год задержится с нами немного дольше обыкновенного. Для того, чтобы время, по которому живет человек (UTC), соответствовало длине светового дня (UT1), их необходимо синхронизировать
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Герцогиня Кэтрин с семейством съезжает из королевского поместья Супруга принца Уильяма с детьми перебирается в Лондон.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь