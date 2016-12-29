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12:15 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области водка за декабрь подорожала на шесть рублей

В Нижегородской области водка за декабрь подорожала на шесть рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.

Источник: РИА "Новости"

Средняя цена литра водки 28 ноября 2016 года по региону составляла 523,33 рублей, 26 декабря — 529,3 рублей.

По сравнению с началом года водка подорожала на 19 рублей. На 11 января ее средняя цена была равна 510,62 рублей.

В целом по России за декабрь водка подорожала менее чем на два рубля: с 581,33 рублей 28 ноября до 583,12 рублей 26 декабря. А вот с начала года удорожание составило 26 рублей. На 11 января среднероссийская цена этого продукта составляла 557,02 рубля.

Напомним, УФАС зафиксировало снижение цены шампанского в декабре на территории Нижнего Новгорода.

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