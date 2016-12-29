Волгоградские депутаты потратят 4,2 млн руб на телесюжеты о своей работе

На сайте госзакупок появились три лота стоимостью 1 288 000 рублей, 2 755 000 рублей и 1 440 000 рублей на «Оказание информационных услуг в средствах массовой информации для обеспечения государственных нужд Волгоградской областной Думы в 2017 году». Согласно технической документации, телесюжеты будут распространяться на территории Волгограда, Волжского, а также населенных пунктов Городищенского, Ленинского, Светлоярского и Среднеахтубинского районов Волгоградской области.

Так, СМИ-исполнитель заказа должно будет включать в свои материалы комментарии депутатов, анонсировать мероприятия, запланированные в облдуме, транслировать сюжеты о депутатах в будние дни с 18:00 до 23:00 и в выходные дни, обеспечивать народных избранников копиями материалов по их требованию на DVD дисках, флеш-картах, жестких дисках. Общий объем подготовленных и распространенных материалов должен составлять 210 минут эфирного времени.