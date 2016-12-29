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12:38 (мск), источник: РИА Крым

Срок сдачи ТЭС в Крыму переносится на полгода

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости (Крым). График ввода в эксплуатацию строящихся на полуострове теплоэлектростанций переносится ориентировочно на 6 месяцев.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказала министр топлива и энергетики Республики Крым Светлана Бородулина.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первую очередь строительства электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — планировали ввести в эксплуатацию на Севастопольской ТЭС и Симферопольской ТЭС к 1 сентября 2017 года. В рамках второй очереди такие же мощности будут введены в 2018 году. Подрядчиком строительства является «Технопромэкспорт» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех»).

«По строительству самих станций есть определенная задержка, — сказала Бородулина. — Календарный график ввода в эксплуатацию переносится на полгода».

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в 2018 году благодаря введению в эксплуатацию Симферопольской и Севастопольской ПГУ-ТЭС общий объем генерации в Крыму составит 1900 МВт.

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