Срок сдачи ТЭС в Крыму переносится на полгода
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости (Крым). График ввода в эксплуатацию строящихся на полуострове теплоэлектростанций переносится ориентировочно на 6 месяцев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости (Крым). График ввода в эксплуатацию строящихся на полуострове теплоэлектростанций переносится ориентировочно на 6 месяцев.
Об этом на
В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первую очередь строительства электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — планировали ввести в эксплуатацию на Севастопольской ТЭС и Симферопольской ТЭС к 1 сентября 2017 года. В рамках второй очереди такие же мощности будут введены в 2018 году. Подрядчиком строительства является «Технопромэкспорт» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех»).
«По строительству самих станций есть определенная задержка, — сказала Бородулина. — Календарный график ввода в эксплуатацию переносится на полгода».
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в 2018 году благодаря введению в эксплуатацию Симферопольской и Севастопольской