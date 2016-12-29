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12:49 (мск), источник: ТАСС

Челябинский «Маяк» начал переработку отработавшего топлива Ростовской АЭС

В ПО «Маяк» считают, что новые компетенции дают возможность стать в ближайшей перспективе единственным в мире предприятием, которое может перерабатывать любые виды ОЯТ.

Источник: AP 2016

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Производственное объединение «Маяк» из Озерска Челябинской области (входит в Росатом) приступило к переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор) с Ростовской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия со ссылкой на заместителя генерального директора ПО «Маяк» по стратегическому развитию Дмитрия Колупаева.

«Первая партия ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 с Ростовской АЭС была доставлена на “Маяк” 16 декабря. Две тепловыделяющие сборки были переработаны 27 декабря. В начале 2017 года первая партия ростовского топлива будет переработана полностью. Новые компетенции дают возможность ПО “Маяк” стать в ближайшей перспективе единственным в мире предприятием, которое может перерабатывать любые виды ОЯТ», — сказал Колупаев.

По данным пресс-службы, реакторы ВВЭР-1000 различных модификаций эксплуатируются на 35 энергоблоках атомных электростанций. Сегодня в стране накоплено более 6 тыс. т ОЯТ реакторов ВВЭР-1000, ежегодно на АЭС России образуется более 200 т ОЯТ такого типа.

«Маяк» — ведущее предприятие ядерного оружейного комплекса России. Здесь реализуются уникальные научно- технические направления, в том числе регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством.

На предприятии работают промышленные реакторы, обладающие уникальными нейтронно-физическими характеристиками, что позволяет получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов оборонного и гражданского назначения. Урановые регенераты, получаемые на радиохимическом заводе комбината и поставляемые на предприятия компании «ТВЭЛ», многие годы возвращаются в энергетику в виде «свежего» топлива.

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