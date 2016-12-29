Челябинский «Маяк» начал переработку отработавшего топлива Ростовской АЭС
В ПО «Маяк» считают, что новые компетенции дают возможность стать в ближайшей перспективе единственным в мире предприятием, которое может перерабатывать любые виды ОЯТ.
В ПО «Маяк» считают, что новые компетенции дают возможность стать в ближайшей перспективе единственным в мире предприятием, которое может перерабатывать любые виды ОЯТ.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Производственное объединение «Маяк» из Озерска Челябинской области (входит в Росатом) приступило к переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор) с Ростовской атомной электростанции. Об этом сообщили в
«Первая партия ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 с Ростовской АЭС была доставлена на “Маяк” 16 декабря. Две тепловыделяющие сборки были переработаны 27 декабря. В начале 2017 года первая партия ростовского топлива будет переработана полностью. Новые компетенции дают возможность ПО “Маяк” стать в ближайшей перспективе единственным в мире предприятием, которое может перерабатывать любые виды ОЯТ», — сказал Колупаев.
По данным
«Маяк» — ведущее предприятие ядерного оружейного комплекса России. Здесь реализуются уникальные научно- технические направления, в том числе регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством.
На предприятии работают промышленные реакторы, обладающие уникальными