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12:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Программа капитального ремонта в Башкирии пополнилась новыми домами

УФА, 29 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане актуализирована Республиканская программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ.

По результатам мониторинга технического состояния многоквартирных домов из программы исключены 129 домов, признанные аварийными и подлежащими сносу.

Исключены также ошибочно занесенные в программу и не являющиеся многоквартирными общежития и дома блокированной застройки.

В то же время в республиканскую программу капремонта включен 181 многоквартирный дом. К этому перечню относятся дома, ранее не учтенные органами местного самоуправления, а также новые дома, введенные в эксплуатацию после строительства.

После проведенной актуализации в Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов включено 16 818 домов общей площадью 56 825,6 тысячи квадратных метров.

Всего за время действия новой программы капремонта с октября 2014 года выполнены работы в 2751 доме общей площадью около 10,5 млн квадратных метров. Жилищные условия при этом улучшили более 420 тысяч жителей республики, уточнили в пресс-службе ведомства.

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