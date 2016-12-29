Программа капитального ремонта в Башкирии пополнилась новыми домами

По результатам мониторинга технического состояния многоквартирных домов из программы исключены 129 домов, признанные аварийными и подлежащими сносу.

Исключены также ошибочно занесенные в программу и не являющиеся многоквартирными общежития и дома блокированной застройки.

В то же время в республиканскую программу капремонта включен 181 многоквартирный дом. К этому перечню относятся дома, ранее не учтенные органами местного самоуправления, а также новые дома, введенные в эксплуатацию после строительства.

После проведенной актуализации в Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов включено 16 818 домов общей площадью 56 825,6 тысячи квадратных метров.