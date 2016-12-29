Питание детей в Волгограде отдали в руки трёх фирм
В Волгограде с нового года за организацию питания воспитанников детских садов города будут отвечать три фирмы.
В Волгограде с нового года за организацию питания воспитанников детских садов города будут отвечать три фирмы.
Как сообщили ИА REGNUM в
Так, поставлять продукты питания и кормить детей в муниципальных дошкольных учреждениях будут ООО «Венера», ИП Стрельников, а также ООО «Торговый дом СПП». Их заявки полностью соответствуют предъявляемым администрацией условиям.
Контракты с победителями конкурса городская администрация планирует подписать 31 декабря.
Приступить к выполнению договорных обязательств фирмы должны уже с 9 января 2017 года. Согласно условиям контракта, поставщики обязаны обеспечить сбалансированное четырехразовое питание дошколят во всех муниципальных детсадах. Однако есть еще одно условие, оговоренное в документации, — организации обязаны принять на работу всех работников пищеблоков детсадов, изъявивших такое желание.
Контролировать качество оказываемой услуги будут как городские власти, так и надзорные органы.
В мэрии напомнили, что для волгоградцев сохраняются все существующие социальные льготы по оплате пребывания и питания в дошкольных учреждениях. Это, в частности, касается
Как сообщало ИА REGNUM, решение о передачи организации питание в детских садах Волгограда в специализированные организации — так называемый аутсорсинг депутаты городской думы приняли 9 ноября. Такое решение вызвало массу недовольств со стороны родителей воспитанников ДОУ, общественников, которые организовали как минимум три митинга протеста.
В общей сложности передача питания в аутсорсинг обойдется городской казне более чем в 940 млн рублей. Первым в конкурсе на оказание услуг по организации питания для муниципальных дошкольных детских образовательных учреждений определился победитель в Дзержинском районе. Им был признан ИП Стрельников.