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13:22 (мск), источник: Uralpress.ru

Первая многодетная семья в Челябинской области получила шестикомнатную квартиру

В Челябинской области первая многодетная семья получила новую шестикомнатную квартиру. Ключи от нового жилья семье Бадерко, которая воспитывает восьмерых приемных детей, вручил сегодня, 29 декабря, первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

«Это для нас первый опыт. Было принято решение оказывать такую поддержку — предоставление жилого помещения. Поскольку здесь семья большая получилась, поэтому и помещение жилое должно было быть особенным, — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. — Благодаря застройщику квартира несколько перепланирована. Мы такие проекты будем дальше поддерживать и всемерно поощрять».

Светлана и Вячеслав Бадерко стали приемными родителями для восьмерых ребятишек, среди которых родные братья и сестры Андрей и Ольга, Дима и Аня, Максим и Вика, Гриша, Саша. Они приняли решение стать приемными родителями, так как всегда хотели иметь большую семью. У Светланы и Вячеслава 2 взрослых родных детей, которые уже живут отдельно.

«Теперь наша большая семья будет еще счастливее в такой просторной квартире», — подчеркнула Светлана Бадерко.

Семья теперь будет жить в поселке Новосинеглазово в новой шестикомнатной квартире, общей площадью 145,1 квадратных метров.

«В области были введены беспрецедентные меры поддержки приемных семей. Это единовременные выплаты 100 тысяч рублей, субсидии на приобретение жилья и покупка жилья тем, кто берет на воспитание более 5 ребятишек. Думаю, это послужит примером тем семьям, кто желает взять не одного ребенка, но не имеют жилищных условий для того, чтобы обеспечить нормальное содержание детей», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

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