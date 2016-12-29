Первая многодетная семья в Челябинской области получила шестикомнатную квартиру

«Это для нас первый опыт. Было принято решение оказывать такую поддержку — предоставление жилого помещения. Поскольку здесь семья большая получилась, поэтому и помещение жилое должно было быть особенным, — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. — Благодаря застройщику квартира несколько перепланирована. Мы такие проекты будем дальше поддерживать и всемерно поощрять».

Светлана и Вячеслав Бадерко стали приемными родителями для восьмерых ребятишек, среди которых родные братья и сестры Андрей и Ольга, Дима и Аня, Максим и Вика, Гриша, Саша. Они приняли решение стать приемными родителями, так как всегда хотели иметь большую семью. У Светланы и Вячеслава 2 взрослых родных детей, которые уже живут отдельно.

«Теперь наша большая семья будет еще счастливее в такой просторной квартире», — подчеркнула Светлана Бадерко.

Семья теперь будет жить в поселке Новосинеглазово в новой шестикомнатной квартире, общей площадью 145,1 квадратных метров.

«В области были введены беспрецедентные меры поддержки приемных семей. Это единовременные выплаты 100 тысяч рублей, субсидии на приобретение жилья и покупка жилья тем, кто берет на воспитание более 5 ребятишек. Думаю, это послужит примером тем семьям, кто желает взять не одного ребенка, но не имеют жилищных условий для того, чтобы обеспечить нормальное содержание детей», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.