Суд арестовал имущество и средства Александровского машзавода на 145 млн руб

Заявление об обеспечении подала физическое лицо Светлана Хакимова в рамках дела о взыскании с АО «АМЗ» и ООО «ТД «АМЗ» 145,14 млн руб. по кредитному договору. В рамках дела к иску в качестве третьих лиц привлечены топ-менеджеры и владельцы АМЗ, а также «Фора-Банк».



Арест суд наложил на транспортные средства в пределах суммы в 15 млн руб., а также на денежные средства, находящиеся и поступающие на все расчетные счета, открытые АМЗ в финансово-кредитных учреждениях в пределах суммы 25,4 млн руб. Кроме того, введен арест на имущество, принадлежащее торговому дому «АМЗ». Это недвижимое имущество в пределах суммы 30 млн руб. ; транспортные средства в пределах суммы 20 млн руб. ; денежные средства в пределах суммы 30 млн руб.



По данным СПАРК-Интерфакс, Светлана Хакимова ранее была директором и владельцем ООО «Метатрейдинг», дилера продукции ПАО «Метафракс». Как сообщал «Ъ»,



Арест суд наложил на транспортные средства в пределах суммы в 15 млн руб., а затем ликвидировал.



Сам АМЗ уже более двух лет находится в сложной финансовой ситуации — многочисленные кредиторы добиваются его банкротства, а поставщики ресурсов периодически отключают завод от газа и электроснабжения.



За девять месяцев 2016 года АМЗ сократил чистый убыток на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 152,167 млн руб. Выручка АМЗ в январе-сентябре составила 270,5 млн руб. против 423,8 млн руб. девяти месяцев 2015 года. Возросла сумма кредиторской задолженности — до 787 млн руб. Убыток АМЗ за 2015 год составил 335,9 млн руб. АМЗ принадлежит семье прикамского бизнесмена Геворга Меграбяна.