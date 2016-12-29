Суд арестовал имущество и средства Александровского машзавода на 145 млн руб
Арбитражный суд Пермского края 26 декабря наложил арест на имущество и денежные средства ОАО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ).
Арбитражный суд Пермского края 26 декабря наложил арест на имущество и денежные средства ОАО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ).
Заявление об обеспечении подала физическое лицо Светлана Хакимова в рамках дела о взыскании с АО «АМЗ» и ООО «ТД «АМЗ» 145,14 млн руб. по кредитному договору. В рамках дела к иску в качестве третьих лиц привлечены
Арест суд наложил на транспортные средства в пределах суммы в 15 млн руб., а также на денежные средства, находящиеся и поступающие на все расчетные счета, открытые АМЗ в
По данным
Арест суд наложил на транспортные средства в пределах суммы в 15 млн руб., а затем ликвидировал.
Сам АМЗ уже более двух лет находится в сложной финансовой ситуации — многочисленные кредиторы добиваются его банкротства, а поставщики ресурсов периодически отключают завод от газа и электроснабжения.
За девять месяцев 2016 года АМЗ сократил чистый убыток на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 152,167 млн руб. Выручка АМЗ в