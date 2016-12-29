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13:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд арестовал имущество и средства Александровского машзавода на 145 млн руб

Арбитражный суд Пермского края 26 декабря наложил арест на имущество и денежные средства ОАО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ).

Заявление об обеспечении подала физическое лицо Светлана Хакимова в рамках дела о взыскании с АО «АМЗ» и ООО «ТД «АМЗ» 145,14 млн руб. по кредитному договору. В рамках дела к иску в качестве третьих лиц привлечены топ-менеджеры и владельцы АМЗ, а также «Фора-Банк».

Арест суд наложил на транспортные средства в пределах суммы в 15 млн руб., а также на денежные средства, находящиеся и поступающие на все расчетные счета, открытые АМЗ в финансово-кредитных учреждениях в пределах суммы 25,4 млн руб. Кроме того, введен арест на имущество, принадлежащее торговому дому «АМЗ». Это недвижимое имущество в пределах суммы 30 млн руб. ; транспортные средства в пределах суммы 20 млн руб. ; денежные средства в пределах суммы 30 млн руб.

По данным СПАРК-Интерфакс, Светлана Хакимова ранее была директором и владельцем ООО «Метатрейдинг», дилера продукции ПАО «Метафракс». Как сообщал «Ъ»,

Арест суд наложил на транспортные средства в пределах суммы в 15 млн руб., а затем ликвидировал.

Сам АМЗ уже более двух лет находится в сложной финансовой ситуации — многочисленные кредиторы добиваются его банкротства, а поставщики ресурсов периодически отключают завод от газа и электроснабжения.

За девять месяцев 2016 года АМЗ сократил чистый убыток на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 152,167 млн руб. Выручка АМЗ в январе-сентябре составила 270,5 млн руб. против 423,8 млн руб. девяти месяцев 2015 года. Возросла сумма кредиторской задолженности — до 787 млн руб. Убыток АМЗ за 2015 год составил 335,9 млн руб. АМЗ принадлежит семье прикамского бизнесмена Геворга Меграбяна.

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