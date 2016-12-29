Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
"Нельзя на море смотреть": полицейский о происходящем в Сочи
Пинк родила сына
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Пинк родила сына
В России запретят выписывать детей из квартир
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Данные из черных ящиков Ту-154: СМИ установили порядок событий
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Беременных просят не пользоваться косметикой
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
10«Мин нет»
10«В чем сила, брат?»
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
14:49 (мск), источник: РИА Новости

Крымские власти рассказали, сколько электроэнергии надо полуострову

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Крыму с учетом динамики развития на ближайшие годы понадобится генерировать 2,6 гигаватта электроэнергии, сообщила министр топлива и энергетики республики Светлана Бородулина.

Источник: РИА Новости

Она подчеркнула, что разработанная ранее схема и перспектива развития энергетического комплекса республики были подкорректированы. В первой редакции расчет потребляемой мощности до 2020 года должен был составить 1,6 гигаватта электроэнергии.

«Данные министерства экономического развития, министерства промышленности республики Крым, данные по планам развития территорий показали нам, что этого объема мощности Крыму будет недостаточно. В связи с этим мы понимали, что перспектива развития, как собственной генерации, так и сетевого хозяйства, будет упираться в принципиально другую цифру. Она увеличена до 2,6 гигаватта», — сказала Бородулина на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По ее словам, расчет по цифре 2,6 гигаватта рассчитан, обоснован и признан.

Сегодня Крым на пике энергонагрузок потребляет 1,2−1,3 гигагаватта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Из российской армии исчезли «офицеры-сержанты»
Россия выведет часть войск из Сирии
Теракт не исключен: первые итоги о причинах крушения Ту-154
ФСБ задержала в Дагестане готовивших теракты боевиков
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
Мария Захарова рассказала о полученных от Деда Мороза подарках
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь