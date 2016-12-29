Омские власти расширяют схему движения маршрутов

Действующие схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта изменятся, в связи с отменой некоторых дублирующих маршрутов, сообщает департамент транспорта администрации Омска.

Изменения вступят в силу с 1 января 2017 года, когда 27 дублирующих маршрутов будут отменены. С этой целью будут изменены действующие схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта путем продления до территорий, где отменяются маршруты.

Например, по маршрутам № 6 и 8 фактически не осуществляется работа муниципальных автобусов большого класса. При этом на данных маршрутах сохраняется работа автобусов среднего и малого классов маршрутов № 6Н «Ул. 3 я Железнодорожная — завод им. Попова» и № 8Н «ЗАО МПК “Компур” СНТ “Медик” — МСЧ-9».

По всем интересующим вопросам горожане могут обращаться в городской департамент транспорта по телефону 78−79−72, информируют в мэрии Омска.