Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России запретят выписывать детей из квартир
Беременных просят не пользоваться косметикой
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
Как отмечали Новый год в СССР
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Сон на матрасах и йога: особенности американских детских садов
Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Данные из черных ящиков Ту-154: СМИ установили порядок событий
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Беременных просят не пользоваться косметикой
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
10Общероссийская елка в Кремле
10«В чем сила, брат?»
13:47 (мск), источник: АиФ Омск

Омские власти расширяют схему движения маршрутов

Оставшиеся автобусы будут курсировать по территориям отменённых рейсов.

Действующие схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта изменятся, в связи с отменой некоторых дублирующих маршрутов, сообщает департамент транспорта администрации Омска.

Изменения вступят в силу с 1 января 2017 года, когда 27 дублирующих маршрутов будут отменены. С этой целью будут изменены действующие схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта путем продления до территорий, где отменяются маршруты.

Например, по маршрутам № 6 и 8 фактически не осуществляется работа муниципальных автобусов большого класса. При этом на данных маршрутах сохраняется работа автобусов среднего и малого классов маршрутов № 6Н «Ул. 3 я Железнодорожная — завод им. Попова» и № 8Н «ЗАО МПК “Компур” СНТ “Медик” — МСЧ-9».

По всем интересующим вопросам горожане могут обращаться в городской департамент транспорта по телефону 78−79−72, информируют в мэрии Омска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ничего не забыть. Универсальное расписание на новогодние праздники
Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии
Минтранс признал факт нештатной работы техники Ту-154
ФСБ заявила о задержании в Дагестане готовивших теракты боевиков
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Дутерте заявил, что однажды выбросил человека из вертолета
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
2016 год: главные изменения для водителей Этот год внес много нового в жизнь водителей. Вспоминаем самое главное
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Пинк родила сына Американская певица и актриса Алиша Мур, известная под псевдонимом Пинк, стала дважды мамой, родив своей пятилетней дочке Уиллоу братика.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь