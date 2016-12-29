Внутренний госдолг Молдовы вырос в несколько раз

Как отмечают в Минфине, такая динамика роста этой задолженности в указанный период обусловлена увеличением эмиссии государственных ценных бумаг (ГЦБ) на первичном рынке на 1 млрд. 129 млн. леев, а также выпуском ГЦБ на сумму 13 млрд. 341,2 млн. леев для исполнения Минфином платежных обязательств, вытекающих из госгарантий, предоставленных Нацбанку Молдовы для гарантирования срочных кредитов, предоставленных ранее трем проблемным, а ныне ликвидируемым банкам: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Так, по состоянию на конец ноября 2016 г., долг по облигациям, выпущенным для исполнения Минфином платежных обязательств, вытекающих из госгарантий от 17 ноября 2014 г. по состоянию на конец ноября 2016 г., составляет 13 млрд. 341,2 млн. леев, или 61,5% от общей суммы внутреннего госдолга Молдовы.



Около 6 млрд. 291,1 млн. леев, или 29% от общего объема — приходится на задолженность по государственным ценным бумагам, которые были выпущены на первичном рынке. Долг по конвертированным ГЦБ был равен 2 млрд. 063,4 млн. леев, или 9,5% от общей суммы.



За 11 месяцев 2016 г. средневзвешенная процентная ставка по ГЦБ, проданным на аукционах, составила 16,59% (по видам ГЦБ: 91 день 16,88%, 182 дня 16,4%, 364 дня 16,63%, 2 года 13,95%, 3 года 8,2%), что на 2,51 процентного пункта меньше, в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. Следует отметить, что внутренний госдолг Молдовы в 2015 г. вырос всего на 150 млн. леев, или на 2,1%, составив на конец прошлого года 7 млрд. 225,4 млн. леев.