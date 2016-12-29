У Гонтаревой отрицают связь национализации Приватбанка с падением гривни

Девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связано с переходом крупнейшего банка Украины «ПриватБанка» в государственную собственность, а утверждение, что отток депозитов из финучреждения провоцирует усиленный спрос на валютном рынке, не соответствует действительности.

Об этом говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, переданном УНИАН.

«Приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из “ПриватБанка” с 19 декабря. Более того, период их оттока из банка был непродолжительным — всего три дня, и после этого возврат средств населения в банк возобновился. В то же время, отток депозитов юридических лиц из “ПриватБанка” был компенсирован притоком средств на счета юрлиц в других банках в связи с возмещением НДС», — пояснил он.

Как отмечается в комментарии, сегодня, 29 декабря, на межбанковском валютном рынке продолжает наблюдаться временный избыточный спрос на иностранную валюту, сформированный под давлением ряда факторов.

Среди этих факторов Чурий отметил избыток гривневой ликвидности и отсутствие необходимости продавать валютную выручку у экспортеров, получивших в течение прошлой и текущей недели возмещение НДС на 12,5 миллиарда гривень.

С другой стороны, по его словам, существенно вырос спрос на валюту со стороны участников рынка в связи с необходимостью проведения компаниями платежей по валютным кредитам в конце года.

При этом, как отметил Чурий, на наличном валютном рынке продажи валюты населением продолжают превышать ее покупку. Так, в декабре за неполный месяц чистая покупка валюты банками у населения составила 34 миллиона долларов США.