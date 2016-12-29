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14:58 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске бензин подорожал на 50 копеек, а дизельное топливо — на 60 копеек

На челябинских заправках произошло увеличение розничной цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Антимонопольщики в период с 19 по 25 декабря зафиксировали, что произошло увеличение розничной цены ООО «Газпромнефть-Урал» на бензин АИ-92 — на 10 копеек, дизельное топливо — на 60 копеек, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» АИ-92 — на 30 копеек, АИ-95 и ДТ — на 50 копеек, ООО «Башнефть-Розница» АИ-80 — на 20 копеек, АИ-92 и АИ-95 — на 20 копеек, ДТ — на 60 копеек, ООО «Регион» АИ-95 — на 20 копеек, ДТ — на 60 копеек.

Таким образом, стоимость дизельного топлива на челябинских АЗС варьируется от 37,2 руб. до 38,28 руб., бензин АИ-92 от 33,1 руб. до 34,28 руб., а АИ-95 от 36,5 руб. до 37,55 руб.

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