Албин: Все работы на стадионе завершатся к 1 мая

«График очень жёсткий. Мы должны успеть к Кубку конфедераций. Мы должны все работы закончить к 1 мая. Это внутренняя дата», — сказал 29 декабря Игорь Албин, отвечая на вопрос журналистов о сроках завершения всех работ по строительству стадиона и обустройству зоны доступа и периметра безопасности. Контракт на эти работы стоимостью 950 млн рублей был заключён с генподрядчиком «Метрострой» 20 декабря этого года.

Ранее Смольный сообщал, что все работы на стадионе будут завершены в марте. В марте — апреле планировалось провести на арене первые тестовые мероприятия и игры.