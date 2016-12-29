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15:57 (мск), источник: Фонтанка

Албин: Все работы на стадионе завершатся к 1 мая

Работы по созданию и отладке инфраструктуры стадиона на Крестовском острове должны завершиться к 1 мая 2017-го года, рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Источник: РИА "Новости"

«График очень жёсткий. Мы должны успеть к Кубку конфедераций. Мы должны все работы закончить к 1 мая. Это внутренняя дата», — сказал 29 декабря Игорь Албин, отвечая на вопрос журналистов о сроках завершения всех работ по строительству стадиона и обустройству зоны доступа и периметра безопасности. Контракт на эти работы стоимостью 950 млн рублей был заключён с генподрядчиком «Метрострой» 20 декабря этого года.

Ранее Смольный сообщал, что все работы на стадионе будут завершены в марте. В марте — апреле планировалось провести на арене первые тестовые мероприятия и игры.

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