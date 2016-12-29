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15:03 (мск), источник: ТАСС

«Лукойл» увеличил заем для СП с «Башнефтью» на 2 млрд рублей

В соответствии с дополнительным соглашением, предусмотрено увеличение суммы займа до 21,18 млрд рублей.

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. «Лукойл» увеличил сумму займа для совместного с «Башнефтью» предприятия («Башнефть-Полюс»), ведущего разработку месторождений им. Требса и Титова, с 19,171 млрд рублей до 21,18 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Заем был предоставлен «Башнефть-Полюс» в 2012 году, согласно которому предприятию было предоставлены средства до 19,171 млрд рублей. В соответствии с дополнительным соглашением, предусмотрено увеличение суммы займа до 21,18 млрд рублей. Срок исполнения обязательств по сделке — не позднее 1 декабря 2020 года. Общая сумма сделки составляет около 30 млрд рублей.

«Башнефть» и «Лукойл» совместно ведут разработку месторождений имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе, доказанные запасы нефти которых на 31 декабря 2015 г., по данным компании, составляли 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн т в год будет достигнута к 2020 г. «Башнефть» получила лицензию на месторождения в начале 2011 г. за 18,5 млрд руб. Тогда же для освоения месторождений было создано СП «Башнефть-Полюс», в котором «Лукойл», имеющий необходимую инфраструктуру в НАО, получил 25,1% акций за $153 млн.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявлял журналистам, что компания не видит рисков для совместных предприятий с «Башнефтью» после приватизации этой компании. Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун отмечал, что «Лукойл» не планирует выходить из совместного предприятия с «Башнефтью» по разработке месторождений имени Требса и Титова после ее покупки «Роснефтью».

«Роснефть» 12 октября закрыла сделку по приобретению у государства 50,08 акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб.

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