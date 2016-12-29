Более миллиона пенсионеров Башкортостана получат единовременную выплату
В январе 2017 года более миллиона пенсионеров Башкортостана получат единовременную выплату. Размер компенсации составит 5 тысяч рублей.
В январе 2017 года более миллиона пенсионеров Башкортостана получат единовременную выплату. Размер компенсации составит 5 тысяч рублей.
Такое решение приняло правительство России. Средства помогут компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.
В интервью нашей программе управляющий отделением Пенсионного фонда России по Башкортостану Фоат Хантимеров озвучил и график выплаты пенсий через Сбербанк и отделения почтовой связи.