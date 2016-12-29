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15:08 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Более миллиона пенсионеров Башкортостана получат единовременную выплату

В январе 2017 года более миллиона пенсионеров Башкортостана получат единовременную выплату. Размер компенсации составит 5 тысяч рублей.

Источник: ГТРК Башкортостан

Такое решение приняло правительство России. Средства помогут компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.

В интервью нашей программе управляющий отделением Пенсионного фонда России по Башкортостану Фоат Хантимеров озвучил и график выплаты пенсий через Сбербанк и отделения почтовой связи.

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