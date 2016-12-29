Январскую пенсию выплатят без задержек

Южноуральские пенсионеры будут получать выплаты в январе без задержек. Об этом сообщили в региональном отделении пенсионного фонда. Там уточнили: за декабрь все деньги уже выплачены.

Январские пенсии начнут доставлять с 4 января по графику и в зависимости от режима работы почтовых отделений. Подробную информацию можно получить в территориальных управлениях пенсионного фонда по месту жительства.