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15:46 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Январскую пенсию выплатят без задержек

Пенсии начнут доставлять с 4 числа по графику и в зависимости от режима работы почтовых отделений.

Источник: РИА "Новости"

Южноуральские пенсионеры будут получать выплаты в январе без задержек. Об этом сообщили в региональном отделении пенсионного фонда. Там уточнили: за декабрь все деньги уже выплачены.

Январские пенсии начнут доставлять с 4 января по графику и в зависимости от режима работы почтовых отделений. Подробную информацию можно получить в территориальных управлениях пенсионного фонда по месту жительства.

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