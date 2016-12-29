«Аэроэкспресс» перенес запуск двухэтажных вагонов на 2017 год

«Аэроэкспресс» всего закупит у швейцарского Stadler 62 двухэтажных вагона на сумму 183,9 миллиона евро и планировал запустить первый поезд в декабре 2016 года в аэропорт «Домодедово».

«В настоящий момент продолжается сертификация двухэтажных поездов “Аэроэкспресс”. Пять поездов из одиннадцати уже находятся в России и проходят испытания. Запуск новых поездов перенесен на 2017 год. Данная задержка не отразится на исполнении контракта со стороны Stadler», — сообщили в «Аэроэкспрессе» в четверг.

Stadler ранее не поставлял поезда для эксплуатации в России.

«Так как это уникальный подвижной состав, никогда прежде не эксплуатировавшийся на территории РФ, процедура сертификации заняла больше времени, чем планировалось изначально. Безопасность и комфорт пассажиров — приоритетные направления деятельности “Аэроэкспресса”, поэтому перед запуском новые поезда пройдут все необходимые проверки», — пояснили в «Аэроэкспрессе».

«Аэроэкспресс» осуществляет железнодорожные перевозки пассажиров между столицей и аэропортами Московского авиационного узла — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Структуре «ТрансГрупп» — ООО «Дельта-транс-инвест» — принадлежит 45,84% «Аэроэкспресса», РЖД — 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5% и 17,5% соответственно, гендиректору «Аэроэкспресса» Алексею Криворучко — 4,16%.