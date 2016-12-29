Безработных в Молдове не становится меньше

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. В Молдове растет число безработных. Таковы данные Национального бюро статистики страны.

Если по итогам 2014 года в стране было зарегистрировано 20,7 тысячи безработных, то уже в 2015 году — 26,9 тысячи.

В региональном разрезе основная масса незанятых на рынке труда граждан сконцентрирована в центральных районах страны, меньше всего находящихся в поисках работы — на юге. В столице за год количество безработных также увеличилось.

Согласно данным Национального агентства занятости населения Молдовы, по итогам с начала 2016 года в республике официально зарегистрировано 21 тысяча 841 безработных.

Средний размер пособия по безработице составляет тысячу 303,33 лея или 65 долларов. Средний прожиточный минимум на одного человека составил тысячу 813,7 лея (90 долларов).