Эксперты объяснили резкую девальвацию гривны к доллару

Представитель Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран назвал текущую ситуацию на валютном рынке повторением прошлогоднего сценария. «Уже второй год события на нашем валютном рынке под Новый год напоминают мне биологический процесс размножения: выпущенные Минфином сперматозоиды (ликвидность, деньги, которые нужно срочно потратить до конца года, возврат НДС и т. д. ) атакуют яйцеклетку (валютный межбанк). Избыток ликвидности от межбанка пытается отогнать (абсорбировать) НБУ в меру своих тонких золотовалютных резервов», — пошутил он.

В частности, как отметил директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук, 160 миллиардов гривен расходов из бюджета за декабрь вполне могут быть причиной колебаний на валютном рынке. «Такая масса денег, влитая в систему за один месяц, это даже круче, чем национализация “ПриватБанка”. Там всего 116 миллиардов, которые растянуты во времени», — пояснил эксперт.

Девальвация гривны по отношению к доллару США на валютном рынке на текущей неделе вызвана избыточной ликвидностью рынка в связи с традиционным ростом бюджетных платежей правительства в конце года, но ситуация стабилизируется с наступлением новогодних праздников, считают эксперты.

Прогнозы эксперта оптимистичные: «Результат известен наперед — все уставшие участники процесса разбредутся на праздники с тем, чтобы в первых числах января получить новый приток валюты после возобновления активности на западных рынках. Может быть, пора уже принять какой-то закон, позволяющий Минфину не спешить срочно все потратить, пока часы не пробили 12?» — добавил Шапран.

Кроме того, он напомнил, что сегодня — 29 декабря — последний в году полноценный банковский день, и уже с понедельника в любом обменном пункте можно будет купить валюту без уплаты пенсионного сбора в связи с его отменой в рамках госбюджета на 2017 год, что, скорее всего, снизит стоимость наличного доллара.

Национальный банк, в свою очередь, объяснил девальвационное давление на курс гривны на этой неделе также избытком гривневой ликвидности и отсутствием потребности у экспортеров продавать валютную выручку после получения ими возмещения НДС на 12,5 миллиарда гривен.

При этом, как отметили в НБУ, существенно вырос спрос на валюту со стороны участников рынка в связи с необходимостью проведения компаниями платежей по валютным кредитам в конце года.

По информации регулятора, на наличном валютном рынке продажа валюты населением продолжает превышать ее покупку, и с начала декабря чистая покупка валюты банками у населения составила 34 миллиона долларов США.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,15/27,35 гривны/доллар. Текущие курсы наличного рынка приближаются к отметке 28 гривен/доллар.

27 декабря Нацбанк в ходе аукциона для поддержки гривны продал банкам 46,8 миллиона долларов, 28 декабря — 96,8 миллиона долларов, 29 декабря — 59,1 миллиона долларов.

Исторический минимум курса украинской гривны по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривны/доллар.