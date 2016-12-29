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16:11 (мск), источник: АиФ Омск

Омский Россельхознадзор задержал на границе две партии мяса

Перевозчики из Казахстана не смогли предъявить ветеринарные документы.

Правоохранительные органы выявили два факта незаконного перемещения грузов через границу с Казахстаном, сообщает официальный сайт Управления Россельхознадзора по Омской области.

Были задержаны два автомобиля, в багажных отсеках которых находились две партии мяса общим весом 270 кг. При этом ветеринарные документы, необходимые для перемещения подконтрольных госветнадзору грузов, отсутствовали, предоставлены только товаротранспортные накладные.

По результатам проверочных мероприятий принято решение о возврате мясного сырья на территорию Республики Казахстан. Во всех случаях правонарушители привлечены к административной ответственности, информирует сайт ведомства.

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