Голубев: «В Ростовской области реализуется свыше 600 инвестпроектов»
Предварительные итоги инвестиционной деятельности на территории Ростовской области были рассмотрены на заседании совета по инвестициям.
Предварительные итоги инвестиционной деятельности на территории Ростовской области были рассмотрены на заседании совета по инвестициям.
Совет прошел под председательством губернатора Василия Голубева 22 декабря в Таганроге.
Совет проанализировал выполнение программы «100 губернаторских инвестпроектов». С 2011 года в список включено 106 проектов. Из них 42 на 132,7 млрд рублей уже реализованы.
«В 2016 году было реализовано 10 проектов из “губернаторской сотни” на общую сумму 59,4 млрд рублей, что позволило создать более 4,5 тысячи новых рабочих мест», — сообщил Василий Голубев.
Введено в строй 5 новых производств с общим объемом инвестиций 41,3 млрд рублей. Самые крупные — энергоблок № 9 Новочеркасской ГРЭС, заводы «Промтяжмаш», «Вотерфолл Про», «Эйр Продактс Газ». В сфере АПК завершены проекты компаний «Евродон» и «Белая птица», что позволило создать 2 тысячи рабочих мест. Реализация трех проектов «Лента» в Таганроге, Новошахтинске и
Еще два проекта на сумму 1,6 млрд рублей по увеличению мощностей теплогенерации
«Год показал, что Ростовская область, несмотря на изменившиеся условия,
В 2017 году экономическому блоку регионального правительства предстоит принять дополнительные меры по стимулированию инвестиционной активности. К концу следующего года необходимо выйти на цифру в 1 триллион рублей инвестиций по всем реализуемым в регионе проектам, — определил задачу донской губернатор.