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17:01 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В «Укрзализныце» сообщили о ценах на билеты в 2017 году

В «Укрзализныце» планируют не поднимать тарифы на перевозки в плацкарте, так как они являются наиболее социальными.

Источник: Telegraf.com.ua

Убытки от пассажирских перевозок составляют 10% от оборота Укрзализныци, поэтому избежать повышения тарифов в 2017 году скорее всего не удастся. Цены на перевозку пассажиров могут быть сохранены только для плацкартных поездов, как наиболее социального сегмента. Об этом заявил глава Наблюдательного совета Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью DATA.UA.

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«Мы рассматриваем одним из возможных вариантов не поднимать тарифы на перевозки в плацкарте, так как они являются наиболее социальными. По остальным направлениям рассмотреть возможность поднятия тарифов в следующем году, потому что цены на билеты даже не индексировались с 2014 года», — заявил Кравцов.

По его словам, уровень убытков пассажирского хозяйства составил около 8 млрд грн. 4 миллиарда — это пассажирские перевозки дальнего следования и столько же — пригородное следование.

«Эти цифры вызывают недоумение. Если говорить о том, что в целом годовой оборот УЗ составляет около 80 миллиардов, то 10% от этой суммы — убытки от пассажирских перевозок», — отметил он.

Напомним, в конце декабря текущего года Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложение «Укрзализныци» о повышении тарифов на грузовые перевозки на 25%. Раньше министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно опровергал повышения тарифов на Укрзализныци, подчеркивая, что сначала должны быть решены внутренние проблемы предприятия, и прежде всего, изжить коррупционные схемы.

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