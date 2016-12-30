Инвестсовет Нижегородской области одобрил строительство двух гостиниц в Нижнем Новгороде

Первую небольшую гостиницу площадью 599 кв. м на ул. Ульянова у дома № 8 планирует в течение 2 лет открыть компания «Усадьба». Ее стоимость составит 119,823 млн. рублей и кроме непосредственно номеров, будет построена подземная стоянка.

Вторая гостиница, расположится на берегу Оки недалеко от дома № 9 по ул. Стрелка. Ее площадь составит 6,3 тыс. кв. м, а стоимость 400 млн.рублей. Компания «Александровский квартал» планирует завершить ее строительство в течение 4 лет, однако перед этим необходимо будет освободить участок от заброшенных строений.