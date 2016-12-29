«Вымпелком» исключил Слободина из совета директоров

Согласно материалам оператора, бывший глава российского «Вымпелкома» Михаил Слободин был исключен из совета директоров спустя почти четыре месяца после отставки.

Его заменил Кристофер Шлаффер, который ранее работал в Deutsche Telekom, а в начале 2016 года был назначен директором digital-направления глобального Vimpelcom.

Помимо Шлаффера, в новый совет директоров оператора вошли коммерческий директор Vimpelcom Михаил Герчук, технический директор Vimpelcom Йогеш Малик, финансовый директор Vimpelcom Эндрю Дэвис и бывший гендиректор «Вымпелкома» Антон Кудряшов, который затем также перешел в глобальную материнскую компанию на должность исполнительного директора.

Слободин наряду с экс-главой «Т Плюс» (входит в группу «Ренова») Борисом Вайнзихером и совладельцем группы компаний «Ренова» Евгением Ольховиком является подозреваемым по делу о взятках на сумму более 800 млн рублей бывшему руководству Республики Коми. Дело относится к 2007−2014 годам, в этот период (2002−2010 годы) Слободин руководил «КЭС- Холдингом» (нынешний «Т Плюс»).

Вечером 5 сентября холдинг Vimpelcom Ltd. (владеет 100% российского «Вымпелкома») объявил о том, что Слободин, возглавлявший российский бизнес оператора с 2013 года, покинул свой пост. Он был объявлен в федеральный розыск, он покинул Россию накануне возбуждения уголовного дела и не вернулся до сих пор, хотя и обещал.