Исполнительный комитет НБМ решил оставить базисную ставку на уровне 9%

А с начала года базисная ставка упала на 10 с половиной процентных пунктов.

Ставки по кредитам в коммерческих банках при этом снизились незначительно. Но президент НБМ назвал это хорошим началом.

За год базовая ставка, установленная Нацбанком для основных денежных операций, снизилась с 19-ти с половиной до 9 процентов. Больше всего показатель, на основе которого коммерческие банки устанавливают процентные ставки по кредитам и депозитам, сократился весной. В мае он составлял уже 13 процентов.

Нацбанк смягчил денежную политику вследствии снижения инфляции. Но в коммерческих банках ставки по кредитам уменьшили незначительно.

«Если год назад коммерческие кредиты выдавались в среднем под 15−16 процентов, то сейчас — под 13. То есть амплитуда снижения коммерческих ставок намного меньше. Хотя процесс уже начался».

По словам экспертов, смягчение валютной политики может сказаться на работе коммерческих банков в 2017 году.

«Ставки по кредитам сейчас близки к историческому минимуму. Особенно — по кредитам в валюте. Поэтому здесь я не вижу поля для маневра. А вот ставки по леевым кредитам еще можно снизить на нескольких процентных пунктов», — отметил экономист аналитического центра Expert-Grup Евгений Гилецкий.

Специалисты напоминают — клиенты банков, которые брали кредиты под плавающие ставки, могут потребовать пересмотра контрактов.