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20:15 (мск), источник: РИА Новости

Крупнейшие банки готовы списать долги погибших в катастрофе Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Крупнейшие банки РФ готовы списать долги погибших россиян в авиакатастрофе самолета Ту-154 под Сочи, для этого родственникам погибших необходимо обратиться по телефонам «горячей линии» или в отделения банков.

Источник: РИА Новости

Банки

«Правление Сбербанка приняло решение о списании кредитов и процентов по ним всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154. Родственникам погибших необходимо обратиться по телефону горячей линии 8−800−100−11−66», — сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

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«ВТБ 24», второй по величине российский розничный банк, принял решение о поддержке родственников пострадавших в крушении Ту-154 под Сочи, в том числе простил долги, сообщили РИА Новости ранее в четверг в пресс-службе группы ВТБ. «ВТБ 24» принял целый комплекс мер по поддержке родственников и близких погибших, включая выплату дополнительных компенсаций, прощение задолженности и так далее, уточнил представитель банка.

Газпромбанк также не остался в стороне. «Безусловно, Газпромбанк планирует рассмотреть возможность списания задолженности клиентов банка оказавшихся в числе жертв этой трагедии», — сообщил РИА Новости представитель кредитной организации.

«Мы приносим искренние соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154. Мы всегда стараемся войти в положение семей, которые сталкиваются с трагедией, и по мере возможности помочь им: это может быть списание долга по кредиту или оказание материальной помощи. Для этого родственникам погибших необходимо обратиться в одно из отделений банка «Открытие», — прокомментировали в пресс-службе банка «Открытие».

Альфа-банк пока не получал обращений от родственников пострадавших, но готов оказать помощь. «В случае если среди погибших пассажиров окажутся клиенты банка, банк спишет все долги по кредитам», — сообщил представитель Альфа-банка.

Катастрофа

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи 25 декабря утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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