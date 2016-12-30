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00:40 (мск), источник: БЕЛТА

Что изменится с января 2017 года: тарифы ЖКУ, базовая величина и расчет только новыми деньгами

С 1 января 2017 года в Беларуси будет ряд изменений в социальной и экономической сфере.

Источник: БЕЛТА

Изменятся базовая величина и минимальная зарплата, а так же минимальный соцстандарт по оплате труда.

Базовая величина с 1 января 2017 года составит Br23. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 28 ноября 2016 года № 974. До этого в Беларуси базовая величина была усстановлена в размере Br21.

Правительство установило месячную минимальную заработную плату в размере Br265. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2016 года № 1080.

МЗП установлена в размере Br265.

Утверждены тарифы на ЖКУ на 2017 год

Совет Министров постановлением от 16 декабря 2016 года № 1035 утвердил тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг на 2017 год.

Согласно документу, стоимость теплоэнергии будет увеличена на 17% до Br15,6098 за 1 Гкал. На аналогичный процент вырастет для населения цена на газ природный в отопительный период.

Стоимость электроэнергии не увеличится

При увеличении тарифов расчетные платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг (по основным и дополнительным услугам) возрастут на Br10,98 и составят в отопительный период Br79,38.

Постановлением рекомендовано облисполкомам и Мингорисполкому обеспечить размеры расходов населения за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома не более Br0,53 с одного проживающего в месяц; техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома — не более Br0,91 с одной квартиры в месяц. Данные тарифы остались на нынешнем уровне.

Согласно документу, размеры платежей населения за услуги обращения с твердыми коммунальными отходами по субсидируемым государством тарифам рекомендовано установить в размерах, не превышающих их ежемесячных размеров в 2016 году.

Не изменятся размеры возмещения населением расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов, в многоквартирных жилых домах, которые установлены на уровне не более Br0,39 с одного проживающего в месяц. Что касается электроэнергии на работу лифтов, то тариф подрастет до Br0,47 с одного проживающего (сейчас Br0,26).

Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено согласовать с облисполкомами и Мингорисполкомом.

— субсидируемые государством тарифы на водоснабжение — не более Br0,5301 за 1 куб.м;.

— водоотведение (канализацию) — не более Br0,354 за 1 куб. м;.

— техническое обслуживание жилого дома — не более Br0,1 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц;.

— техническое обслуживание лифта — не более Br1,19 с одного проживающего в месяц.

Оплачивать жировку по новым тарифам (ценам) население начнет в феврале 2017 года за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в январе.

Подавать показания счетчиков воды можно будет через ЕРИП

Такая услуга в начале 2017 года появится в системе ЕРИП, причем она будет доступна для всех жителей Беларуси. Для этого не нужно будет создавать отдельный сайт. Возможности, которые ранее предоставлял портал komplat.by, сохранятся. Дополнительно о новых подходах в работе будет сообщено в январе.

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При наличиных рассчетах можно использовать деньги только нового образца, старые купюры можно обменять на новые в банке без комиссии.

31 декабря 2016 года заканчивается период параллельного обращения банкнот образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года. С 1 января в качестве единственного платежного средства при наличных расчетах за товары и услуги субъекты хозяйствования будут принимать только банкноты и монеты образца 2009 года.

Старые денежные знаки можно обменять на новые в течение следующих 5 лет без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения: с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года включительно — в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Беларуси; с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно — в Национальном банке. С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000-го станут недействительными.

Автоаптечки нового образца

В конце 2014 года Минздрав постановлением № 80 оптимизировал перечень аптечек первой помощи и скорой медицинской помощи, их вложений, а также порядок их комплектации. В частности, перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи, предназначенную для оснащения транспортных средств, был сокращен по количеству лексредств. Исчезли, например, валидол, глицерил тринитрат, ацетилсалициловая кислота, дротаверин, лоратадин, метамизол натрий, парацетамол, раствор сульфацетамида, цитрамон, поскольку в автомобиле невозможно обеспечить хранение этих препаратов в надлежащих условиях, в том числе температурных.

Кроме того, в аптечке нового образца указаны тип кровоостанавливающего жгута, размер стерильных салфеток и ножниц, а также увеличено количество перевязочного материала. Ножницы должны быть безопасными и удобными в использовании. Удобство достигается благодаря оптимальной общей длине ножниц, а безопасность обеспечивает их тупоконечная форма.

Беларусь устанавливает новые единые ставки консульских сборов за выдачу виз

В соответствии с новой редакцией Налогового кодекса Беларуси с 1 января 2017 года установлены новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз.

За выдачу индивидуальной визы, независимо от количества въездов, консульский сбор составит 60 евро, за выдачу групповой визы — 10 евро с человека.

При этом в отношении граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, как и прежде, установлены иные ставки консульских сборов. В частности, граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов. Граждане Польши и стран Прибалтики, как и ранее, оплачивают консульские сборы по сниженным тарифам.

Все услуги электросвязи будут облагаться НДС по ставке 25%

С 1 января в отношении всех услуг электросвязи будет установлена ставка НДС в размере 25%. Ранее эта ставка уже применялась, но только в отношении услуг, оказываемых абонентам. С января применение ставки станет несколько шире, потому что она будет применяться в отношении всех услуг электросвязи.

Существует общегосударственный классификатор видов экономической деятельности, где прописано, какие услуги относятся непосредственно к услугам электросвязи.

Была произведена корректировка статьи 33 Налогового кодекса на предмет признания местом реализации территории Беларуси при оказании иностранными организациями для белорусских плательщиков услуг по поиску или предоставлению информации о потенциальных покупателях (потребителях). Примером таких услуг является сервис Uber, плату за использование которого производят белорусские перевозчики пассажиров.

МТС закрывает услугу «4G Безлимит»

В компании напомнили, что в сети LTE можно расходовать трафик, который предоставляется по тарифным планам и актуальным интернет-услугам МТС, а также новому предложению оператора — «Открытый интернет». Никаких дополнительных действий для этого не требуется.

velcom прекращает оказание услуги «Мобильное ТВ»

С 1 января 2017 года компания velcom прекращает оказание услуги «Мобильное ТВ» (iTV velcom). Вместе с тем, пользователи могут подключить сервис нового поколения для просмотра телевидения и кинофильмов — интерактивное телевидение voka.

Некоторые сигареты дорожают

Подорожание коснется продукции ООО «Табак-Инвест» и ГП «Беларусьторг». Так, на 3 копейки станут дороже сигареты «Корона слим», «Корона стиль», «Корона элит», «Форт слим». На 5 копеек вырастет цена на сигареты LD Red, LD Blue, LD Club Lounge, LD Club Compact Select. На такую же сумму подорожают некоторые виды сигарет Monte Carlo, в том числе Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy. Дороже на 5 копеек также станут сигареты Camel Compact Filters и Camel Compact Blue.

ГП «Беларусьторг» увеличит ценник на 20 копеек на сигареты Richmond Royal.

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БЖД увеличит скидки на проезд в сообщении Беларусь — Россия

В БЖД обратили внимание, что наибольшую выгоду смогут получить пассажиры, которые спланируют свою поездку заблаговременно. Так, при оформлении проездных документов в период от 60 до 31 суток до отправления поезда будет действовать скидка в 20% вместо действовавшей в 2016 году скидки в размере 15%. При покупке билетов в период от 30 до 21 суток до отправления поезда общая стоимость проезда будет снижена на 15% вместо 10%.

При приобретении билетов в период от 20 до 11 суток до отправления поезда сохраняется базовый тариф, а в последние 10 дней до отправления поезда установлена надбавка в размере 5%.

Кроме того, в 2017 году продолжат действовать установленные ранее условия предоставления 10-процентной скидки при одновременном оформлении пассажирами проезда «туда и обратно» в купейных вагонах и вагонах СВ отдельных поездов в сообщении Беларусь — Россия. Данная скидка суммируется со скидками в зависимости от сроков продажи. К примеру, уже сейчас можно получить общую скидку до 30%, приобретая проездные документы на поездку в январе 2017 года.

Также сэкономить 10% от общей стоимости проезда по-прежнему можно при выборе боковых мест в плацкартных вагонах.

…упрощает правила провоза домашних животных в международном сообщении

Нововведение касается тех пассажиров, чей питомец (собака, кошка, птица) помещен в специальную тару, размер которой по сумме трех измерений не превышает 200 см. В этом случае пассажиру не требуется выкупать все места в купе, как было ранее.

Дополнительная плата за провоз животных в данном случае также взиматься не будет. Перевозка осуществляется в счет установленной нормы провоза ручной клади. Для размещения животных в таре должны использоваться места, предназначенные для хранения ручной клади в вагоне.

Однако собаки, не помещенные в специальную тару, должны перевозиться в отдельном купе вагона при наличии намордника и поводка. Разрешается перевозка не более двух собак в одном купе. При этом пассажир обязан оплатить стоимость мест в купе.

Во всех случаях при перевозке домашних животных в обязательном порядке требуются соответствующие ветеринарные документы.

…а так же увеличивает скидки для организованных групп пассажиров

С 1 января 2017 года будут изменены условия предоставления скидок для организованных групп пассажиров в международном сообщении. При проезде организованных групп, оплативших проезд взрослых пассажиров, по групповому проездному документу будут действовать скидки в размере: 20% от общей стоимости проезда при численности группы от 10 до 24 человек, 30% при численности группы 25 и более человек.

Цена за килограмм и литр

С 1 января 2017 года субъектам, осуществляющим торговлю пищевыми продуктами, вес которых не равен значению 1 кг (л), при указании на ценниках, в рекламе, каталогах, информации о цене пищевых продуктов за единицу товара будет рекомендовано дополнительно, кроме цены за единицу, указывать цену за 100 гр (мл), 1 кг (л). Для пищевых продуктов, номинальное количество которых не превышает 250 г (мл), нужно будет указывать цену единицы товара за 100 гр (мл), для остальных — за 1 кг (л).

С 1 июля 2017 года данную норму планируется сделать обязательной.

Налог за владение собаками в Минске снижен

Теперь ставка налога установлена в размере 0,3 БВ (для собак потенциально опасных пород — 1 БВ), или Br6,9 и Br23 в квартал с учетом увеличения базовой величины с 2017 года.

Решение позволит снизить налоговую нагрузку на владельцев собак в среднем на 67%.

Бесплатно посещать пограничную зону

С 1 января 2017 года все граждане, постоянно проживающие на территории Беларуси, освобождаются от уплаты государственной пошлины за въезд (вход) и пребывание в пограничной зоне. Теперь при посещении режимной территории необходимо всего лишь иметь с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение беженца или вид на жительство).

Срок действия пропусков в пограничную полосу увеличивается с 1 года до 2 лет. Госпошлина за данную услугу составит 0,4 базовой величины (в настоящее время 1 БВ равна Br21). Платить ее не придется жителям пограничной зоны, работникам организаций, ведущих хозяйственную деятельность в пограничной полосе и ряду других категорий граждан, для чего подготовлен соответствующий проект указа.

В новом году изменится порядок посещения пограничной зоны и пограничной полосы для иностранных граждан. Так, срок действия пропуска в погранзону увеличится с одного года до двух лет, а ставка госпошлины за его выдачу составит 0,4 базовой величины.

Порядок получения пропуска в пограничную полосу будет таким же, как и для граждан Беларуси. Бесплатно попасть в пограничную полосу сможет иностранец, имеющий пропуск в пограничную зону.

Ставить трудных детей на учет будут с 10 лет

В Беларуси с 1 июля 2017 года ставить трудных детей на учет будут с 10-летнего возраста. Такая новация предусмотрена поправками в закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Законопроект был принят парламентом на первой сессии.

Несовершеннолетние будут ставиться на учет только за административные правонарушения, которые несут повышенную общественную опасность.

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