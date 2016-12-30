Что изменится с января 2017 года: тарифы ЖКУ, базовая величина и расчет только новыми деньгами

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Изменятся базовая величина и минимальная зарплата, а так же минимальный соцстандарт по оплате труда. Базовая величина с 1 января 2017 года составит Br23. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 28 ноября 2016 года № 974. До этого в Беларуси базовая величина была усстановлена в размере Br21. Правительство установило месячную минимальную заработную плату в размере Br265. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2016 года № 1080. МЗП установлена в размере Br265. Утверждены тарифы на ЖКУ на 2017 год Совет Министров постановлением от 16 декабря 2016 года № 1035 утвердил тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг на 2017 год. Согласно документу, стоимость теплоэнергии будет увеличена на 17% до Br15,6098 за 1 Гкал. На аналогичный процент вырастет для населения цена на газ природный в отопительный период. Стоимость электроэнергии не увеличится При увеличении тарифов расчетные платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг (по основным и дополнительным услугам) возрастут на Br10,98 и составят в отопительный период Br79,38. Постановлением рекомендовано облисполкомам и Мингорисполкому обеспечить размеры расходов населения за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома не более Br0,53 с одного проживающего в месяц; техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома — не более Br0,91 с одной квартиры в месяц. Данные тарифы остались на нынешнем уровне. Согласно документу, размеры платежей населения за услуги обращения с твердыми коммунальными отходами по субсидируемым государством тарифам рекомендовано установить в размерах, не превышающих их ежемесячных размеров в 2016 году. Не изменятся размеры возмещения населением расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифтов, в многоквартирных жилых домах, которые установлены на уровне не более Br0,39 с одного проживающего в месяц. Что касается электроэнергии на работу лифтов, то тариф подрастет до Br0,47 с одного проживающего (сейчас Br0,26). Министерству антимонопольного регулирования и торговли поручено согласовать с облисполкомами и Мингорисполкомом. — субсидируемые государством тарифы на водоснабжение — не более Br0,5301 за 1 куб.м;. — водоотведение (канализацию) — не более Br0,354 за 1 куб. м;. — техническое обслуживание жилого дома — не более Br0,1 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц;. — техническое обслуживание лифта — не более Br1,19 с одного проживающего в месяц. Оплачивать жировку по новым тарифам (ценам) население начнет в феврале 2017 года за жилищно-коммунальные услуги, оказанные в январе. Подавать показания счетчиков воды можно будет через ЕРИП Такая услуга в начале 2017 года появится в системе ЕРИП, причем она будет доступна для всех жителей Беларуси. Для этого не нужно будет создавать отдельный сайт. Возможности, которые ранее предоставлял портал komplat.by, сохранятся. Дополнительно о новых подходах в работе будет сообщено в январе.

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При наличиных рассчетах можно использовать деньги только нового образца, старые купюры можно обменять на новые в банке без комиссии. 31 декабря 2016 года заканчивается период параллельного обращения банкнот образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года. С 1 января в качестве единственного платежного средства при наличных расчетах за товары и услуги субъекты хозяйствования будут принимать только банкноты и монеты образца 2009 года. Старые денежные знаки можно обменять на новые в течение следующих 5 лет без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения: с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года включительно — в Национальном банке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Беларуси; с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно — в Национальном банке. С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000-го станут недействительными. Автоаптечки нового образца В конце 2014 года Минздрав постановлением № 80 оптимизировал перечень аптечек первой помощи и скорой медицинской помощи, их вложений, а также порядок их комплектации. В частности, перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи, предназначенную для оснащения транспортных средств, был сокращен по количеству лексредств. Исчезли, например, валидол, глицерил тринитрат, ацетилсалициловая кислота, дротаверин, лоратадин, метамизол натрий, парацетамол, раствор сульфацетамида, цитрамон, поскольку в автомобиле невозможно обеспечить хранение этих препаратов в надлежащих условиях, в том числе температурных. Кроме того, в аптечке нового образца указаны тип кровоостанавливающего жгута, размер стерильных салфеток и ножниц, а также увеличено количество перевязочного материала. Ножницы должны быть безопасными и удобными в использовании. Удобство достигается благодаря оптимальной общей длине ножниц, а безопасность обеспечивает их тупоконечная форма. Беларусь устанавливает новые единые ставки консульских сборов за выдачу виз В соответствии с новой редакцией Налогового кодекса Беларуси с 1 января 2017 года установлены новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз. За выдачу индивидуальной визы, независимо от количества въездов, консульский сбор составит 60 евро, за выдачу групповой визы — 10 евро с человека. При этом в отношении граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, как и прежде, установлены иные ставки консульских сборов. В частности, граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов. Граждане Польши и стран Прибалтики, как и ранее, оплачивают консульские сборы по сниженным тарифам. Все услуги электросвязи будут облагаться НДС по ставке 25% С 1 января в отношении всех услуг электросвязи будет установлена ставка НДС в размере 25%. Ранее эта ставка уже применялась, но только в отношении услуг, оказываемых абонентам. С января применение ставки станет несколько шире, потому что она будет применяться в отношении всех услуг электросвязи. Существует общегосударственный классификатор видов экономической деятельности, где прописано, какие услуги относятся непосредственно к услугам электросвязи. Была произведена корректировка статьи 33 Налогового кодекса на предмет признания местом реализации территории Беларуси при оказании иностранными организациями для белорусских плательщиков услуг по поиску или предоставлению информации о потенциальных покупателях (потребителях). Примером таких услуг является сервис Uber, плату за использование которого производят белорусские перевозчики пассажиров. МТС закрывает услугу «4G Безлимит» В компании напомнили, что в сети LTE можно расходовать трафик, который предоставляется по тарифным планам и актуальным интернет-услугам МТС, а также новому предложению оператора — «Открытый интернет». Никаких дополнительных действий для этого не требуется. velcom прекращает оказание услуги «Мобильное ТВ» С 1 января 2017 года компания velcom прекращает оказание услуги «Мобильное ТВ» (iTV velcom). Вместе с тем, пользователи могут подключить сервис нового поколения для просмотра телевидения и кинофильмов — интерактивное телевидение voka. Некоторые сигареты дорожают Подорожание коснется продукции ООО «Табак-Инвест» и ГП «Беларусьторг». Так, на 3 копейки станут дороже сигареты «Корона слим», «Корона стиль», «Корона элит», «Форт слим». На 5 копеек вырастет цена на сигареты LD Red, LD Blue, LD Club Lounge, LD Club Compact Select. На такую же сумму подорожают некоторые виды сигарет Monte Carlo, в том числе Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy. Дороже на 5 копеек также станут сигареты Camel Compact Filters и Camel Compact Blue. ГП «Беларусьторг» увеличит ценник на 20 копеек на сигареты Richmond Royal.

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