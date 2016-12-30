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09:01 (мск), источник: АиФ Владивосток

Еще один долгострой сдан в эксплуатацию во Владивостоке

50 семей отметят новоселье.

Источник: Аргументы и факты

В течение 13 лет стоявший замороженным многоквартирный дом по адресу ул. Махалина, 11а во Владивостоке, наконец, сдан. Теперь долгожданное новоселье смогут отметить еще 50 семей обманутых дольщиков.

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