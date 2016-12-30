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09:48 (мск), источник: Янтарный край

Антон Алиханов: Федеральные деньги позволили Калининградской области сохранить 15 тысяч рабочих мест

В Калининграде 29 декабря врио губернатора Антон Алиханов заявил, что региональный бюджет получил из федерального центра 1,3 миллиарда рублей трансфертов, что позволит в полном объеме оплатить заявки предприятий на получение субсидий.

За весь 2016 год Калининградская область получила 25,9 миллиарда рублей субсидий на поддержку рынка труда. И этими мерами воспользовались 140 компаний — заключено 278 соглашений, которые сохранили 15 тысяч рабочих мест. В следующем году область получит еще 44,7 миллиарда рублей.

«Средства субсидий можно направлять на выплату заработной платы, уплату страховых взносов, налогов, сборов, таможенных пошлин и иных расходов, связанных с деятельностью получателя субсидии. Прогнозные оценки, которые дают нам предприятия, позволяют рассчитывать не только на сохранение, но также улучшение текущих параметров их работы: объемов производства, инвестиций, создание новых рабочих мест», — заявил Антон Алиханов.

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