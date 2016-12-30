Новая трансформаторная подстанция запущена в деревне Зуй АГО

В деревне Зуй Ангарского городского округа 29 декабря 2016 года состоялся запуск новой трансформаторной подстанции и подключение двух новых линий электропередачи на 6 кВ. и на 0,4 кВ. Как сообщает пресс-служба ОГУЭП «Облкоммунэнерго», в деревне живут 318 человек. Многие годы они жаловались на низкое напряжение в сети и постоянные перебои с электроэнергией.

Установку новой трансформаторной подстанции и прокладку новых линий «Ангарские электрические сети» начали в ноябре, когда закончили первый этап модернизации системы энергоснабжения посёлка Мегет. Протяженность новых линий в Зуе составила около 1 км, полностью заменено электроснабжение ул. Журавлиная, что позволит разгрузить соседние улицы и повысить общую надёжность энергоснабжения посёлка.

В 2017 году работы продолжатся, в деревне планируется установка ещё двух новых подстанций.