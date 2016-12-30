Пермский край и Свердловская область получат 300 млн руб. на реабилитацию инвалидов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении Пермскому краю и Свердловской области 300 млн рублей субсидий на реализацию проектного проекта по формированию комплексной системы реабилитации инвалидов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Предоставление субсидий позволит отработать подходы к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, которая в дальнейшем будет распространена во всех субъектах Федерации», — говорится в справке к документу.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011−2020 годы.