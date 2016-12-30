Пермский край и Свердловская область получат 300 млн руб. на реабилитацию инвалидов
Средства предоставляются в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011−2020 годы.
Средства предоставляются в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011−2020 годы.
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/.
«Предоставление субсидий позволит отработать подходы к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
Средства предоставляются в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011−2020 годы.