Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы домов комфорткласса
От новогоднего переедания можно умереть
Предупреждение, которое Лавров вынес Керри по телефону
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей
Пинк родила сына
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10«Мин нет»
10«В чем сила, брат?»
09:38 (мск), источник: ТАСС

Пермский край и Свердловская область получат 300 млн руб. на реабилитацию инвалидов

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011−2020 годы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении Пермскому краю и Свердловской области 300 млн рублей субсидий на реализацию проектного проекта по формированию комплексной системы реабилитации инвалидов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Предоставление субсидий позволит отработать подходы к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, которая в дальнейшем будет распространена во всех субъектах Федерации», — говорится в справке к документу.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011−2020 годы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Захарова: Обама унизил американский народ высылкой российских дипломатов
Трамп отреагировал на новые санкции США против России
Крупнейшие банки спишут долги погибших в катастрофе Ту-154
Выдворяемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
Задержаны все подозреваемые в нападении на служащих Росгвардии
Создана Авиационная коллегия при правительстве России
На угольной шахте в Индии 60 человек оказались под завалами
Пяти вузам запретили прием студентов
Спорт
Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту Сборная России после кошмарного начала выравняла игру с США, но не смогла одолеть одного из главных соперников в борьбе за медали МЧМ
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки Елка – один из главных атрибутов Нового года, ее можно встретить почти в каждом доме. С самого начала декабря в соцсетях среди обычных пользователей и звезд началось настоящее соревнование, кто лучше и пышнее украсит новогоднее дерево.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь