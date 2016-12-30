В Омском регионе цены на лекарства остаются стабильными

По данным Омскстата, розничные цены на лекарства в Омской области с начала 2016 года выросли в среднем на 1,5%, при этом рост цен на аналогичный перечень лекарственных средств.

Как говорят в областном минздраве, сейчас, в период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, особое внимание уделяется наличию в аптеках противовирусных, антибактериальных препаратов, средств индивидуальной защиты.

По поручению министра здравоохранения Андрея Стороженко на наличие запаса лекарственных препаратов и средств защиты были проверены более 32 точек отпуска, находящихся на территории Омска и Омской области, принадлежащие разным торговым аптечным сетям. Дефицита указанных средств не наблюдается. Поставки лекарств в аптеки осуществляются в обычном режиме.