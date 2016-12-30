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10:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Аквапарк все-таки будет: бизнесмены и мэрия Хабаровска заключили соглашение о строительстве

Застройщик готов устранить замечания по проекту.

Источник: Reuters

Городская администрация подписала с краевым правительством и компанией-застройщиком «Броско» трехстороннее соглашение о строительстве торгового комплекса с аквапарком в Хабаровске. Этот инвестпроект признан приоритетным, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.

По данным городских властей, уже разработана дорожная карта по реализации инвестпроекта и выдаче разрешения на строительство. Кроме того, создана рабочая группа из представителей сторон, которая займется решением всех текущих вопросов. Согласно плану, застройщик устранит замечания по проекту, выданные ему мэрией. После этого компании «Броско» разрешат приступить к работам.

Напомним, в ноябре южнокорейский инвестор отказался от участия в строительстве аквапарка, а заодно вышел из другого крупного проекта — создания логистического центра на площадке «Ракитное» в ТОР «Хабаровск». В связи с этим Юрий Трутнев попросил Генпрокуратуру дать оценку деятельности властей краевого центра, которая могла привести к потере инвестора. В свою очередь, представители мэрии заявили, что не знали о намерении корейской компании вложить деньги в аквапарк.

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