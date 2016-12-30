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09:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии увеличилось производство яиц и мяса птицы

УФА, 30 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По сравнению с 2015 годом, производство яиц в Башкортостане увеличилось на 18,7 процента и достигло 1,114 млрд штук.

При этом в сельхозпредприятиях региона произведено 842 млн штук (128,6 процента), крестьянских-фермерских хозяйствах — 18 млн (96 процентов), личных подсобных хозяйствах — 254 млн штук (96 процентов). Таковы предварительные итоги АПК республики в текущем году.

Между тем, в хозяйствах всех категорий насчитывается сейчас более 11,5 млн голов домашней птицы. На убой отправлено 70,5 тысячи тонн птицы в живом весе. По сравнению с прошлым годом, рост составил 3 процента.

Крупнейшими птицеводческими предприятиями в республике на сегодняшний день являются компании «Русское зерно», объединяющая птицефабрики «Туймазинская», «Стерлитамакская», «Благовещенская», «Юбилейная», «Авдон» и «Уфимская», а также предприятия «Башкирский бройлер», «Благоварский», «Башкирский гусь» и «Алтын каз».

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