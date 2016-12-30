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09:43 (мск), источник: Бизнес-Калининград

В Калининградской области реальная зарплата за год сократилась на 2,4%, а в октябре — на 6,6%

В Калининградской области в октябре 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата в крупных, средних и малых организациях составила 28653 рубля.

Источник: Reuters

По сравнению с октябрем 2015 года она уменьшилась на 1%, а по сравнению с сентябрем 2016 года — на 1,7%. При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2016 года составила 93,4% к уровню октября 2015 года и 97,5% к уровню сентября 2016 года.

Средняя номинальная зарплата в январе-октябре 2016 года в Калининградской области составила 29054,8 рубля — 105,2% к январю-октябрю 2015 года, однако реальная зарплата оказалась на 2,4% меньше, чем в годом ранее. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

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