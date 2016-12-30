В Калининградской области реальная зарплата за год сократилась на 2,4%, а в октябре — на 6,6%
В Калининградской области в октябре 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата в крупных, средних и малых организациях составила 28653 рубля.
В Калининградской области в октябре 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата в крупных, средних и малых организациях составила 28653 рубля.
По сравнению с октябрем 2015 года она уменьшилась на 1%, а по сравнению с сентябрем 2016 года — на 1,7%. При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2016 года составила 93,4% к уровню октября 2015 года и 97,5% к уровню сентября 2016 года.
Средняя номинальная зарплата в