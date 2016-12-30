В новом терминале Емельяново будет пятиуровневая система досмотра багажа

Виктор Толоконский побывал на стройке нового терминала аэропорта «Емельяново». Сейчас там завершены основные работы по строительству фасада, закрыт тепловой контур. Строители переходят к монтажу электрики и инженерных коммуникаций. Скоро начнется и внутренняя отделка.

В новом терминале будет пятиуровневая система досмотра багажа, 6 телетрапов, 21 лифт, 5 эскалаторов. На первом этаже расположатся стойки регистрации, на втором будет общий зал ожидания. Третий этаж займут пункты досмотра и залы вылета, четвертый — залы повышенной комфортности.

Аэровокзальный комплекс будет принимать внутренние и международные рейсы, пассажиропоток составит до 3,5 миллионов человек в год. Заработает объект в декабре 2017 года. По словам директора аэропорта Андрея Метцлера, новый аэропорт станет самой современной и функциональной воздушной гаванью на востоке страны.

«Аэропорт является лицом города и края, формирует восприятие региона со стороны прибывающих к нам людей. Несомненно, с завершением строительства Красноярский край получит новый толчок к развитию всех сфер жизни», — сказал Виктор Толоконский.

Губернатор оценил темп и качество работ и порекомендовал по окончанию стройки обратить особое внимание на формирование расписания рейсов для увеличения международных направлений. Толоконский уверен в том, что после запуска терминала пассажиропоток вырастет.

Напомним, проект реализуется в два этапа: сначала будет построен новый терминал, реконструирован аванперрон и благоустроена территория. Второй этап начнется после Универсиады: запланированы возведение многоярусной парковки, реконструкция терминала внутренних вылетов и установка вантовых конструкций.