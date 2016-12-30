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10:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В новом терминале Емельяново будет пятиуровневая система досмотра багажа

Губернатор провел инспекцию по стройке.

Виктор Толоконский побывал на стройке нового терминала аэропорта «Емельяново». Сейчас там завершены основные работы по строительству фасада, закрыт тепловой контур. Строители переходят к монтажу электрики и инженерных коммуникаций. Скоро начнется и внутренняя отделка.

В новом терминале будет пятиуровневая система досмотра багажа, 6 телетрапов, 21 лифт, 5 эскалаторов. На первом этаже расположатся стойки регистрации, на втором будет общий зал ожидания. Третий этаж займут пункты досмотра и залы вылета, четвертый — залы повышенной комфортности.

Аэровокзальный комплекс будет принимать внутренние и международные рейсы, пассажиропоток составит до 3,5 миллионов человек в год. Заработает объект в декабре 2017 года. По словам директора аэропорта Андрея Метцлера, новый аэропорт станет самой современной и функциональной воздушной гаванью на востоке страны.

«Аэропорт является лицом города и края, формирует восприятие региона со стороны прибывающих к нам людей. Несомненно, с завершением строительства Красноярский край получит новый толчок к развитию всех сфер жизни», — сказал Виктор Толоконский.

Губернатор оценил темп и качество работ и порекомендовал по окончанию стройки обратить особое внимание на формирование расписания рейсов для увеличения международных направлений. Толоконский уверен в том, что после запуска терминала пассажиропоток вырастет.

Напомним, проект реализуется в два этапа: сначала будет построен новый терминал, реконструирован аванперрон и благоустроена территория. Второй этап начнется после Универсиады: запланированы возведение многоярусной парковки, реконструкция терминала внутренних вылетов и установка вантовых конструкций.

По материалам пресс-службы правительства Красноярского края.

Комментарии
1
Понятно
Честно говоря, не когда не понимал должность губернатора, кроме как ленточки разрезать, да кое какие документы подписать, больше от их толку нет, хоть бы в статьях маил рассказали, что губернатор сделал за год и сколько за это заработал
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