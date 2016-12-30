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10:37 (мск), источник: Uralpress.ru

С 1 января 2017 года меняется порядок платы за общедомовые нужды

С 1 января 2017 года плата за общедомовые нужды будет включена в плату за содержание жилого помещения. При этом принцип расчета платы для граждан не изменится.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, изменится порядок внесения платы за общедомовые нужды. Если до первого декабря текущего года плата за коммунальные услуги, в том числе за общедомовые нужды, могла вноситься непосредственно ресурсоснабжающим организациям, то с 1 января 2017 года плата вносится организациям, осуществляющим управление домом (УК, ТСЖ, ЖК).

Кроме того, изменения коснутся правил установления нормативов потребления коммунальных услуг. Согласно изменениям нормативы на общедомовые нужды должны устанавливаться только расчетным методом (ранее как аналоговым, так и расчетным).

Кроме того, новым законодательством предусмотрено введение норматива на водоотведение для общедомовых нужд, в размере равном нормативу на водоснабжение (холодное и горячее) для общедомовых нужд, а также установление единых нормативов потребления коммунальных услуг на территории субъекта. В настоящее время на территории Челябинской области действуют нормативы потребления коммунальных услуг в жилом помещении, установленные органами местного самоуправления.

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