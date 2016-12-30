С 1 января 2017 года меняется порядок платы за общедомовые нужды
С 1 января 2017 года плата за общедомовые нужды будет включена в плату за содержание жилого помещения. При этом принцип расчета платы для граждан не изменится.
С 1 января 2017 года плата за общедомовые нужды будет включена в плату за содержание жилого помещения. При этом принцип расчета платы для граждан не изменится.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Кроме того, изменения коснутся правил установления нормативов потребления коммунальных услуг. Согласно изменениям нормативы на общедомовые нужды должны устанавливаться только расчетным методом (ранее как аналоговым, так и расчетным).
Кроме того, новым законодательством предусмотрено введение норматива на водоотведение для общедомовых нужд, в размере равном нормативу на водоснабжение (холодное и горячее) для общедомовых нужд, а также установление единых нормативов потребления коммунальных услуг на территории субъекта. В настоящее время на территории Челябинской области действуют нормативы потребления коммунальных услуг в жилом помещении, установленные органами местного самоуправления.